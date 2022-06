La plataforma de criptomonedas Celsius, que se volvió tendencia en los últimos días después de suspender el retiro de criptomonedas y dar lugar a un "corralito cripto" para sus usuarios, aseguró este lunes que "llevará tiempo" restablecer el servicio mientras trabaja en "estabilizar nuestra liquidez y operaciones".



"Este proceso llevará tiempo", dijo la compañía con sede en Nueva Jersey en una publicación de blog, a la vez que declaró que mantiene "un diálogo abierto con reguladores y funcionarios" y busca "encontrar una resolución".



La compañía agregó que también está pausando sus sesiones de Twitter Spaces y Reddit Ask Me Anything (AMA) "para enfocarse en navegar estos desafíos sin precedentes y tratar de cumplir con nuestras responsabilidades con nuestra comunidad".



El domingo 12 de junio Celsius congeló los retiros, intercambios y transferencias entre cuentas citando "condiciones extremas del mercado", en lo que fue un movimiento que conmovió a toda la industria de las criptomonedas.



La decisión jugó un papel importante en el declive del mercado en general, que llevó al precio de Bitcoin a hundirse por debajo de 18.000 dólares durante el fin de semana, por primera vez desde 2020.



Mientras tanto, el inversionista principal de Celsius, Simon Dixon, CEO y cofundador de BnkToTheFuture, se ofreció a ayudar a la empresa mediante el despliegue de una "innovación financiera" similar a la utilizada para salvar el intercambio de cifrado Bitfinex, según consignó Bloomberg.