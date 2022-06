Hoy se cumplen 36 años del Gol del Siglo, del mejor gol de la historia de los mundiales, del día en que Diego Armando Maradona desparramó cuanto inglés se le cruzó por el camino para marcar uno de los tantos más bellos que se hayan visto alguna vez. El recuerdo del propio Pelusa.

La historia es conocida. Mundial de México 1986, Estadio Azteca, cuartos de final e Inglaterra como rival. Habían pasado tan solo cuatro años de la Guerra de Malvinas. Esto era fútbol y no un campo de batalla, pero todos sabían que los antecedentes recientes eran parte del contexto. El propio Diego Armando Maradona lo reconoció.

A los 6 minutos del segundo tiempo, el propio "10" abrió el marcador con otra joya, como lo fue la "Mano de Dios", un gol que nació de una magnifica jugada en la que dejó a tres rivales en el camino. Otra historia con mil aristas, pero apenas cuatro minutos más tarde la boca de millones de argentinos se volvería a llenar de gol, uno que aún con el paso de los años sigue emocionando a todos y a todas.

Maradona reveló la ayuda de su hermano Hugo, quien lo había aconsejado a partir de una jugada similar que el astro tuvo en un amistoso de 1980 en Wembley justamente ante Inglaterra. Pelusa recibió un pase de Juan Barbas en tres cuartos de cancha y, en una gambeta circular, se libró de cuatro ingleses. Luego quedó mano a mano con el arquero Ray Clemence, pero en vez de encararlo definió tres dedos al palo derecho del guardameta y la pelota salió apenas desviada.



El propio Maradona contó: "Cuando llego de la gira, mi hermanito el Turco me dice 'Pelu te equivocaste', le digo '¿cómo me equivoqué si yo definí como venía? Ya me quedaba solamente el arquero, ya me quedaba tocarla y salir a festejar'. Me dice 'pero no festejaste, porque tenías tiempo de amagarle, tirarle tres dedos al segundo palo y engancharle para adentro y entrar con pelota y todo'. Le digo 'pero este está loco'".

"Cuando se la tiro adelante a (Terry) Fenwick (el último defensor que gambeteó) juro por lo que más quiero que son mis dos hijas Dalma y Giannina que me acuerdo del Turco. '...tenías tiempo de amagarle, tirarle tres dedos al segundo palo y engancharle para adentro y entrar con pelota y todo'", recordó Diego.



"Digo 'si yo le juego la pelota por ahí se me va afuera', porque yo tenía la posibilidad de pegarle ahí ya, entonces cuando le hago así (gesto de amague) yo veo que hay un desmayo. Shilton se dessmayó todo, así (gesticulando como si fuera el arquero), quedó ahí. Entonces yo lo único que tuve que hacer es acomodarla para acá, seguir para asegurar, pero me quedaba Butcher acá (señala hacia su derecha), pero ya cuando tuve la pelota acá (dentro del área chica) sentí que era gol porque le pegué así (imita el gesto técnico del gol) y Butcher me pagó en la (pierna) derecha una patada bastante importante", continuó su relato el 10.

"Este fue el gol más lindo de mi vida sin lugar a dudas, se lo dedico a todo el fútbol argentino y a mi hermano Hugo que le gané la apuesta", cerró Maradona.



El resto es historia. Gary Lineker descontaría a los 36 del segundo tiempo para los ingleses, pero los dirigidos por Carlos Salvador Bilardo se llevarían la victoria. En semifinales, Argentina se impuso 2 a 0 a Bélgica con doblete de Maradona, mientras que en la final fue triunfo 3 a 2 frente a Alemania: el gol de la victoria nace de un pase de Diego, para que Burruchaga corra y defina.

Por qué es el Día del Futbolista Argentino

En agosto del 2020 Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) promovió cambiar el Día del Futbolista Argentino. Hasta ese entonces se conmemoraba todos los 14 de mayo por el gol "imposible" de Ernesto Grillo también ante Inglaterra en un amistoso disputado en 1953. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) apoyó la iniciativa y cambió la fecha para el 22 de junio en honor al mejor gol de la historia de los mundiales.

Seguí leyendo