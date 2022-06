DOMINGO 26



La nueva imaginación El Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires junto a la Fundación Aldo Rubino inauguran la muestra de Lido Iacopetti. La exhibición intenta acercar a la noción del artista como trabajador social y animar, desde lugares disímiles, a preguntarse sobre la función del arte en un mundo cada vez más complejo. Hace casi treinta años que Iacopetti pinta obras que luego son utilizadas para ilustrar almanaques. Desde el 2002, más de dos mil ejemplares se comercializan anualmente, los fondos en su totalidad son destinados a la Fundación para la Promoción del Bienestar del Niño de Pro Infancia de La Plata.

En el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Av. San Juan 328. Gratis.

Bombonera Esta muestra conjuga diseño, arte, gráfica, arquitectura, interiores y repostería. Promueve la asociación de diseño y consumo, porque son objetos que incitan el hambre de probarlos y de coleccionarlos. ¿Quién no ha atesorado alguna vez una caja de bombones? En el recorrido pueden saborearse los macarons de color pastel de Daniel Basso y Estudio Florida o un “cabinet” de Edgardo Giménez. Metidos ya entre las piezas, se encontrarán cuatro sillones cónicos SNC de Ricardo Blanco y toda una serie de maravillas igual de deliciosas. Bombonera invita a una breve experiencia lúdica. Acaso allí dentro nosotros, visitantes, seamos también un bombón. Con curaduría de María Sanchez.

Hasta el 11 de septiembre, en Calvaresi Contemporáneo, Defensa 1136. Gratis.

El ladrillo Se exhibe una selección de obras de Patrick Hamilton realizadas en los últimos cinco años e inspiradas por el estudio y análisis de el libro/informe homónimo que a mediados de los años 70 sirvió como base para la política económica de corte neoliberal impuesta en Chile por la dictadura de Augusto Pinochet. En las obras propuestas existen referencias a la historia social y económica, a la memoria colectiva y a los movimientos artísticos como el constructivismo ruso, el neoplasticismo, el arte conceptual latinoamericano de los años setenta y ochenta, el minimalismo y el arte povera.

En el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Av. San Juan 328. Gratis.

MÚSICA

Festival Surfer Rosas Se celebrará una nueva edición del ciclo nacido en Zona Sur que ya lleva más de 10 años en actividad y sigue creciendo exponencialmente, presenta un line up explosivo con 4 bandas alucinantes: Poseidótica, Dos Pirámides, Vinociraptor y Ruido de Magnolia.

A las 19, en El Padilla Espacio Cultural, Avenida Meeks 1058. Entrada: $850.

TEATRO

El Cuco La llegada de les hijes, un terremoto que reacomoda el alma ¿Que será de mí ahora?, subyace en los cuatro personajes, ya conocidos, de Circo Alboroto que intentan seguir siendo y haciendo lo que ellos creían que eran. Cuando se siente todo mucho, sólo hay que dejar bailar a los fantasmas. Una obra circense y divertida que cuenta la construcción de una familia en deconstrucción. Dirección: Ana Gurbanov. Intérpretes: Florencia Schrott, Facundo Varela, Federico Fernández y Alejandra Ceciaga.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

LUNES 27

Arte

Fok el estilo Los collage de Juanito J nacen del cut & paste de una computadora para después volverse papel, o mejor dicho, encuentro de imágenes impresas, cortadas, enhebradas y pegadas sobre el plano. En el camino de la apropiación vertiginosa, el artista fabrica nuevas realidades (como en toda obra), en las que se ensamblan insectos, escultura clásica, moluscos, frutos ominosos y mujeres, siempre mujeres. En la tradición del desnudo clásico, pero acá es un cuerpo de a ratos, metonimia pura y sincronía sexy. Las obras retoman la idea del objeto del deseo, lo subvierten, lo interrogan, lo desguasan, lo extrañan. Texto curatorial: Maggie Mosquera.

En la Microgalería, Loyola 514. Gratis.

CINE



Matthias & Maxime Matt y Max son mejores amigos desde la infancia. A ambos se les pedirá que compartan un beso para un cortometraje estudiantil. Pronto, surgirá una duda que hará que ambos se enfrenten a sus preferencias, amenazando la hermandad de su círculo social y finalmente, cambiando sus vidas. La película de Xavier Dolan (Los amores imginarios), que se estrenó en Cannes, supuso el regreso del director ante la cámara. Con Gabriel D’Almeida Freitas, Pier-Luc Funk y Antoine Pilon.

Disponible a través de Mubi.

Stud Free Pub La película de Ariel "Topo" Raiman rescata a través de imágenes y testimonios la esencia de un local que marcó una época y vio pasar a muchas de las mejores bandas de los más diversos estilos. Al cabo de más de cuatro años de buceo filmográfico, entrevistas y tropiezos burocráticos, finalmente logró una obra con material de archivo histórico y charlas con más de 50 de los personajes que pulularon por un recinto que supo combinar la magia de los antros con sofisticación estética. Hay entrevistas a Charly García, Richard Coleman, Zeta Bosio y el Indio Solari.

A las 12.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

TEATRO

Idénticos Regresa el espectáculo anual que concentra a espectadores ávidos por participar no sólo en una experiencia teatral, sino en ser parte de una propuesta humanitaria. Esta iniciativa de la Comisión de Teatro x la identidad siempre busca llevar su mensaje a la ciudadanía para dar apoyo a la tarea que arduamente realizan las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a sus nietos. En esta puesta hay actrices y actores idénticos. Doce monólogos para ser dichos. Un espacio, un instante, y la transformación del teatral. El teatro puro. Dirigida por Daniel Veronese. Actúan Gabo Correa, Alejandro Mazza y María Onetto.

A las 20, en el Teatro Tabarís, Av. Corrientes 831. Gratis.

600 caballos de fuerza Dos hermanas camioneras recorren las rutas de la Triple Frontera guiadas por el fantasma de su padre. En las vueltas, roban una obra de arte que las empuja a encarnar un destino de venganza. 600 Caballos de Fuerza es una road-theatre que gira en torno al tema del original y la copia, y cruza el imaginario rutero con la mera representación. La obra es de Paola Traczuk, con dirección de Monina Bonelli. Actúan: Ana Celentano, Emiliano Figueredo, Aldana Illán, Víctor Labra, Ariel Perez De Maria y Gervasio Usaj.

A las 20.30, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $1000.

MARTES 28

TEATRO

Mary por Mary Atravesada por el dolor, dando sus últimos suspiros, una mujer le habla a su hija casi recién nacida; necesita aferrarse a esos segundos de vida para que su palabra sea escuchada. Es una ensoñación, tal vez un anhelo inconsciente, pero su voz resuena con mucha claridad. Le habla de educación, de amor, de confiar. Esa mujer moribunda es Mary Wollstonecraft, una pionera del feminismo (nada menos que la madre de Mary Shelley) que es interpretada de forma soberbia por Eleonora Wexler. La actriz vuelve a trabajar junto al director Marcelo Moncarz, con quien ya había participado en la exitosa “La maldecida de Fedra”.

A las 20, en el Teatro Picadero, Pasaje Discépolo 1857. Entrada: $2000.

MÚSICA



Amal En el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, la popular cantautora drag queen realizará el lanzamiento de su primer álbum, que incluye cinco covers y tres temas originales de su autoría que serán interpretados por Amal, junto a su banda e invitados especiales. El repertorio del álbum fue pensado para enaltecer la cultura latinoamericana con una amplia variación de géneros musicales como el bolero, la bachata, la cumbia, el tango, el folclore argentino y la samba brasilera, entre otros.

A las 20.30, en Sala Siranush, Armenia 1353. Entrada: desde $1700.

Billie Especial, al estilo de un viejo club del jazz, Billie cobra identidad y abre sus puertas. Los Martes de Jazz se enaltecen con los máximos exponentes del género; dueños de una sutileza absoluta que despliegan cada martes. Ellos son: Hernán Jacinto en piano, Fernando Moreno en batería y Flavio Romero en contrabajo que en cada show estarán acompañados de otros grandes artistas. Esta noche será el turno de la inmensa Melina Moguilevsky.

A las 20.30, en el Teatro Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $1500.

CINE

Las noches son de los monstruos Sol se muda junto a su madre a un pueblo en el que sólo encuentra hostilidad, el bullying de sus compañeras de colegio y el acoso de su padrastro. Pero conocerá a una perra misteriosa y mágica con la cual entablará una relación simbiótica. Con elementos fantásticos y metáforas que se vuelven algo obvias con el correr de la trama la película de Sebastián Perillo (Amateur) mantiene el interés como parte del cine de género. Actúan Jazmín Stuart, Esteban Lamothe y Gustavo Garzón.

Disponible a través de Flow.

OIANT Este documental busca sumergirse en un mundo donde la tradición y la modernidad se unen en la música para definir una nueva forma de sentirse latinoamericano. La intención es acercarse a la obra de la OIANT y su lucha por establecer un nuevo paradigma musical, liberado de las tendencias hegemónicas. Este es un viaje iniciático junto a ellos: desde la investigación de códices precolombinos para construir instrumentos perdidos, la combinación con las nuevas tecnologías hasta sus conciertos por todo el mundo que son auténticos rituales en escena. Dirigida por Nacho Garassino (El túnel de los huesos, Pegar la vuelta).

A las 13.30, 16, 18.30 y 21, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

MIÉRCOLES 29

TEATRO

Yegua Esta es una obra íntima sobre una masculinidad lésbica que se separa, al personaje se le rompe la moto en la puerta de un convento y revoluciona a todas las monjas. Un vía crucis de catorce escenas que narran las peripecias de Torton. Escrita por Bel Gatti, dirigida por Maruja Bustamante y protagonizada por Melina Milone, Analía Ayala, Jorge Thefs y Pablo Viotti. Yegua fue ganadora de la Convocatoria Ciudad Diversa a proyectos de artes escénicas con perspectiva de género LGBTIQ+, se estrenó en el Festival Internacional Buenos Aires 2022 y participó del Festival TEGE de actividades escénicas con temáticas de género..

A las 21, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: desde $1200.

MÚSICA



Domingo Sedante Un videoarte retrofuturista en constante revulsión dispara metáforas visuales. El video collage como técnica visual interactúa con las canciones de Domingo Sedante en un concierto en vivo para auriculares invitando a la introspección y al baile con igual intensidad. El músico y productor expande su universo y experimenta en el auriset. El nuevo álbum aún inédito trae temas que van del indie al trap pasando por la electrónica. Trascendiendo, quizá, un show convencional sin intentar superarlo.

A las 21, en el Club Lucero, Nicaragua 6048. Entrada: $300.

ETCÉTERA

Experiencia Cosmos La nueva creación de Maia Mónaco, artista heterodoxa que no puede dejar de sorprender con cada una de sus obras. Será una nueva oportunidad de ser parte del ritual que combina magistralmente música con danza con visuales; electrónica y sonidos tribales y sahumos. Muchos ingredientes que hacen de Experiencia Cosmos una vivencia única e inolvidable.

A las 21, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: $800.

Coliseo de Poesía El ciclo “La palabra secreta: poesía por narradores” nace con el objetivo de generar un encuentro periódico que aborde los grandes temas del quehacer poético y se propone como un foro de sensibilidad para un tiempo en el que es preciso recuperar el valor de la palabra. En esta oportunidad buscará abrir el juego a otras artes y otros géneros, convocando a narradoras y narradores a conversar en torno a la importancia de la poesía en sus obras y su formación lectora. Participan Martín Kohan, Leonardo Oyola y Silvia Hopenhayn, con la coordinación de Roxana Artal.

A las 18.30 hs, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

ARTE

Casa Tomada Esta es la primera exhibición retrospectiva de Gaspar Libedinsky. La muestra, que reúne más de diez años de producción de este artista y arquitecto argentino, propone un recorrido inmersivo e interactivo por los salones, patios y jardines del museo. Las obras de Libedinsky dialogan con la arquitectura monumental del Palacio Errázuriz Alvear, a la vez que generan espacios de cercanía e intimidad e invitan a reflexionar sobre los límites entre arte y diseño.

En el Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902. Gratis.

JUEVES 30

ARTE

Ejercicios del llanto Se presenta la exposición de La Chola Poblete, importante artista queer que ha construido un sólido recorrido nacional e internacional a través de un universo multidisciplinar donde las performances se transformaron en uno de los lenguajes más explorados. Junto a una gran producción de videos, fotografías, esculturas, pinturas y dibujos realizados en los últimos años, La Chola Poblete postula la importancia de los saberes ancestrales en el territorio sudamericano y la necesidad de revertir prácticas coloniales de discriminación de género y razas en nuestro país. Curaduría: Victoria Noorthoorn y Marcos Krämer.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

TEATRO



Siesta En marzo de 2010, Ely Juárez, campesina, muere frente a las topadoras que intentaban arrasar con una zona del monte santiagueño. Siesta se apoya en el drama humano de una mujer simple que muere defendiendo su pequeño espacio y se convierte, a pesar de ella, en un símbolo del campesinado. La historia de Ely Juárez expresa otras historias de luchas. Sintetiza la resistencia de un pueblo que despierta de esa siesta ancestral inducida por el sometimiento histórico. Siesta cuenta con la dirección de Silvia Andorno y las actuaciones de Samantha Cairo Kanashiro y Silvia Andorno.

A las 21, en Espacio Tole Tole, Pasteur 683. Entrada: $600.

MÚSICA

Festival XD El encuentro musical en Niceto trae lo mejor de la escena emergente del rock, con la música y artista visual Marina Fages, la banda urbana y sucia de rock blues Camionero. También estarán las chicas de Piba, quienes mezclan el garage, surf, punk y space rock, con influencias en bandas como The Runaways y artistas under actuales de la escena lo-fi indie de California. Completa el line-up el trío Amigas Nuevas. Todes estarán presentando sus últimos trabajos.

A las 19, en Niceto Club, Niceto 5510. Entrada: $1000.

CINE

Espejos y espejismos Se proyectarán películas ganadoras del Festival Internacional de Cine Africano de Argentina. Esta tarde podrá verse Tomorrow is another day, de Ng’endo Mukii, sobre una abuela en Kenia que sobrevivió a un incendio en el mercado, a la alienación social del divorcio y a las calamidades económicas. Completa la jornada Golden fish, african fish, de Thomas Grand y Moussa Diop. Casamance es una de las últimas zonas de pesca tradicional del África occidental. Frente a la creciente amenaza de las empresas de pesca industrial, los pescadores contribuyen al suministro de alimentos y a la seguridad alimentaria de muchos países africanos. Pero, ¿por cuánto tiempo?

A las 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

Un bolso lleno de carteras Celia Argüello trabaja artísticamente con la basura que su madre acumula de manera compulsiva. Al embarcarse en la creación de una nueva obra, madre e hija se involucran en una experiencia que transformará sus vidas. Son muchas capas de una historia que reflexiona sobre la relación con los objetos y sobre la casa. Noemí y su síndrome de Diógenes inspiran desde 2015 a un grupo de artistas para pensar la compulsión de guardar.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $90.

VIERNES 1

MÚSICA

Peces Raros Antes de presentarse en el Primavera Sound, la banda platense ofrece un show exclusivo. El sonido de Peces Raros, que reúne sintetizadores, guitarras y texturas electrónicas es impulsado por el deseo de hacer bailar a la gente. Su puesta en vivo responde la lógica de set pero atentos a intervenir de forma transversal con lo propio de la era digital. Con ya cuatro discos de estudio (No Gracias, Parte de un Mal Sueño, Anestesia y Dogma) y de grabar el remix de Cicuta con Trueno, Marco Viera y Lucio Consolo siguen ampliando su campo de batalla musical, en el vaivén entre la canción, el beat bailable y el delirio rockero.

A las 23.59, en Groove, Av. Santa Fe 4389. Entrada: desde $2875.

Pángaro Sergio Pangaro & Baccarat se presentan en Strummer, en una noche musicalizada por DJ Melba. El prestigioso músico vuelve a los escenarios para evocar un viaje por un mundo que sigue girando en su propia órbita. Dadaísta, con inspiración jazzera, untuosamente abolerado y espíritu rock, Baccarat es una banda de crisis, eterno retorno y celebración permanente.

A las 20, en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. Entrada: $1500.

Cabeza Secas Los Hojas Secas son fans de The Strokes y temen disimular su influencia en el sonido de sus discos y presentaciones. Radicados en La Plata, desde 2009 el quinteto viene escribiendo algunos de los temas más emocionantes, entrañables y coreables que haya dado el indie de guitarras local en mucho tiempo. Esta noche sigue presentando su último LP, Zodiaco y Político. Hojas Secas es Rock and roll, ruido y vivencias. Por su parte Cabeza Flotante, son conocidos como las fieras de fuego de la Pampa Argentina. La banda oriunda de Ameghino presenta oficialmente su cuarto disco El canto de las ranas.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1000.

Tilsa Llerena & Banda Un espectáculo de sonidos heterogéneos, unidos bajo un solo concepto: llevar al público por un viaje donde la música es, a la vez, la ruta y el destino. La banda se apropia de las canciones con enorme versatilidad y permite a Tilsa nuevas formas de interpretarlas y de vincularse con su audiencia. Un sonido poderoso para un repertorio donde convergen lo acústico y lo electrónico, lo afrolatino y el rock, la poesía y la fiesta

A las 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

CINE

El Público Estas son tres películas que cuentan la historia de unos espectadores y la ciudad en la que viven. Y también es la historia de una obra de teatro que sólo se conoce a través de su narración. En ellas una audiencia va al teatro a ver una obra. Se los ve tomar sus asientos en la platea. La obra de teatro comienza pero no se la ve. Las historias personales de los espectadores presentan variedad de conflictos: algunos tienen una trama fuerte y otras están más enfocadas en la vida cotidiana. A las versiones filmadas en Atenas y Bruselas hoy se presentará la de Buenos Aires. Dirigida por Mariano Pensotti, actúan: Luis Ziembrowski, Antonio Ziembrowski, Agustina Muñoz y Javier Drolas.

A las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

SÁBADO 2

MÚSICA

Mompox Vuelve la interesante banda psicodélica y antes de lanzar su próximo disco presenta “Indiferente”, single adelanto de Sin subtítulos. Un grupo con tantas cabezas, casi, de manera inevitable cruza y amalgama múltiples sonoridades y contiene lo deforme. Así se llegan a interpretar géneros como rock y psicodelia, folk, pop orquestal, rockabilly, klezmer, jazz y samba. Mompox se formó en Buenos Aires en 2008. Editaron los discos Mompox and the big umbrella, ? y Beat Sweet Bit. En su carrera pasaron por varios escenarios y festivales tanto en Argentina como en Estados Unidos y México. Amorosamente pero con los tapones de punta regresan a tocar.

A las 20, en Humboldt 1358. Entrada: $1000.

TEATRO



Alicia Confusión Esta obra retoma el clásico de Lewis Carroll para contar la historia de una chica que llega a un mundo dónde unx solo puede ser lo que hace y hacer lo que es. Incómoda ante la falta de libertad, intenta ayudar a lxs habitantes del reino a buscar otras formas de ser, otras formas de identidad, ante la mirada absorta de una Reina que necesita que todo sea como debe ser. Dirigida por Juan Ignacio Fernández. Actúan: Matías Corradino, Keila Fainstein y Manuela Iseas.

A las 16, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: desde $1200.

Mandinga La afrodescendencia argentina, desde la esclavitud colonial hasta nuestros días. En Argentina, según la leyenda popular, Mandinga es la versión criolla del mismísimo Diablo. Ahora, él viene a mostrarnos el otro lado de la historia: el suyo. Mientras tanto, en la actualidad, un tal Matías debe dar explicaciones de su nacionalidad por ser afroargentino. Mandinga y Matías se unen para destacar y reconstruir una nueva identidad: la que les pertenece. Dirige Yamil Ostrovsky. Protagonizada por Mauricio González.

A las 21.30, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $1000.

ETCÉTERA

Burbujeo El espectáculo nace de la frase: “buscando una razón buena, única, juiciosa en el ocio”. El ocio es aquello que se busca en oposición al trabajo. No es un modo de vida lícita, o por lo menos es menospreciada. Burbujeo huye de la castración del aparato productivo y acepta el ocio como medio de vida. Burbujeo es un “happening”/ “algo que sucede”, que no tiene razón lógica. Una intervención de formas que intentan coexistir para conseguir que la “explicación al ocio” sea el arte, la expresión artística. La obra es una creación de Caro Peralta y Mariana Luz Ticheli. Dirige Pablo Cernadas.

A las 20.30, en Korinthio Teatro, Charcas 2737. Entrada: $800.

Lecture on nothing Pablo Rotemberg propone una conferencia performática. Partiendo de la reflexión sobre algunas de sus obras, su recorrido como coreógrafo y la experiencia de un año de quietud, planea un encuentro que parece espontáneo pero no lo es, parece fresco y descontracturado, pero no es otra cosa que una obra más. En sus palabras: “Esta conferencia performática es una coreografía sobre unx artista en pandemia y sus pasos confinados. La hipótesis sobre qué puede pasar luego del monólogo del aislamiento, de la partitura del temor y de la coreografía del temblor entre las hojas.”

A las 20, en el Cine Teatro York, Juan Bautista Alberdi 895. Gratis.

