Instrucciones para recordar los 24 de junio de cualquier año:

Sin Amargura pero en plena Evocación, ir por el Caminito soleado En los campos en flor, Cuesta abajo y en Silencio. Aprovechar un poco del Sol Tropical en la Mañanita de Sol, comerte quizás una Criollita (decí que sí) en Soledad y Volver a pensar en los Viejos Tiempos.

Confiar siempre en el viento (porque oye tu lamento) y aunque sea dolor cuando no está, saber que ríe la vida si sus ojos negros te quieren mirar.

Último paso: Recordar siempre a Alfredo Le Pera, el gran poeta del tango.

Por eso va un Top 5 caprichoso de sus mejores letras.

5- CARRILLÓN DE LA MERCED

Yo no sé por qué extraña

razón te encontré,

Carrillón de Santiago

que está en la Merced,

con tu voz inmutable,

la voz de mi andar,

de viajero incurable

que quiere olvidar.

Milagro peregrino

que un llanto combinó.

Tu canto, como yo,

se cansa de vivir

y rueda sin saber

dónde morir...

Penetraste el secreto

de mi corazón,

porque oyendo tu son

la nombré sin querer.

Y es así como hoy sabes

quién era y quién fue,

¡la que busco llorando

y... que no encontraré!

Mi vieja confidencia

te dejo, Carillón.

Se queda en un tañir,

y al volver a partir

me llevo tu emoción

como un adiós.

4- SUERTE NEGRA

Dicen que jurar en vano

es maldad que se castiga,

pero en su pecho inhumano

hay crueldad y me mintió.

Con su sonrisa más fina

me dijo: "Te quiero yo",

y una noche de neblina

con un viejo se fugó.

Ayer me fui al cementerio

con mi pena a terminar,

pero yo soy de suerte tan negra

que no quisieron dejarme entrar.





3- AMARGURA

Me persigue implacable

su boca que reía,

acecha mis insomnios

ese recuerdo cruel,

mis propios ojos vieron

cómo ella le ofrecía

el beso de sus labios

rojos como un clavel.

Un viento de locura

atravesó mi mente,

deshecho de amargura

yo me quise vengar,

mis manos se crisparon,

mi pecho las contuvo,

su boca que reía

yo no pude matar.

Fue su amor de un día

toda mi fortuna,

conté mi alegría

a los campos y a la luna.

Por quererla tanto,

por confiar en ella,

hoy hay en mi huella

sólo llanto y mi dolor.

Doliente y abatido

mi vieja herida sangra.

Bebamos otro trago

que yo quiero olvidar,

pero estas penas hondas

de amor y desengaño

como las yerbas malas

son duras de arrancar.

Del fondo de mi copa

su imagen me obsesiona,

es como una condena

su risa siempre igual,

coqueta y despiadada

su boca me encadena,

se burla hasta la muerte

la ingrata en el cristal.

2- CUANDO TU NO ESTÁS

Solo en la ruta de mi destino

sin el amparo de tu mirar,

soy como un ave que en el camino

rompió las cuerdas de su cantar.

Nace la aurora resplandeciente,

clara mañana, bello rosal,

brilla la estrella, canta la fuente,

ríe la vida, porque tú estás.

Cuando no estás la flor no perfuma,

si tú te vas, me envuelve la bruma;

el zorzal, la fuente y las estrellas

pierden para mí su seducción.

Cuando no estás muere mi esperanza,

si tú te vas se va mi ilusión.

Oye mi lamento, que confío al viento,

todo es dolor cuando tú no estás.

1- EL DÍA QUE ME QUIERAS

Acaricia mi ensueño

el suave murmullo de tu suspirar,

¡como ríe la vida

si tus ojos negros me quieren mirar!

Y si es mío el amparo

de tu risa leve que es como un cantar,

ella aquieta mi herida,

¡todo, todo se olvida..!

El día que me quieras

la rosa que engalana

se vestirá de fiesta

con su mejor color.

Al viento las campanas

dirán que ya eres mía

y locas las fontanas

me contarán tu amor.

La noche que me quieras

desde el azul del cielo,

las estrellas celosas

nos mirarán pasar

y un rayo misterioso

hará nido en tu pelo,

luciérnaga curiosa

que verá…¡que eres mi consuelo..!

Recitado:

El día que me quieras

no habrá más que armonías,

será clara la aurora

y alegre el manantial.

Traerá quieta la brisa

rumor de melodías

y nos darán las fuentes

su canto de cristal.

El día que me quieras

endulzará sus cuerdas

el pájaro cantor,

florecerá la vida,

no existirá el dolor…

La noche que me quieras

desde el azul del cielo,

las estrellas celosas

nos mirarán pasar

y un rayo misterioso

hará nido en tu pelo,

luciérnaga curiosa

que verá… ¡que eres mi consuelo!

Yapa: la poesía de Amado Nervo que inspiró a Lepera