Los científicos europeos alertaron sobre una nueva cepa de gonorrea que es extremadamente resistente a los medicamentos: la Neisseria gonorrhoeae, es una nueva amenaza en la segunda década del siglo XXI, de acuerdo a los papers especializados. Esta “súpergonorrea” está en camino a ser uno de los primeros peligros omnipresentes de una era posterior a los antibióticos.

Se trata de una bacteria que es multiresistente a los distintos antibióticos que se usan para esta infección de transmisión sexual (ITS) y que, a lo largo de las décadas, venció a casi todos los medicamentos usados para combatirla.

La alarma vino cuando investigadores austríacos pusieron el foco en una nueva cepa que demostró un alto nivel de resistencia a la azitromicina y la ceftriaxona, los antibióticos más comunes que se utilizan en personas con esta infección.



Según un informe de revista Eurosurveillance, de mayo de 2022, la bacteria fue detectada en abril en un hombre que contrajo la infección durante un viaje a Camboya. Pero no fue el único caso, ya que distintos países notificaron casos de cepas resistentes a esos antibióticos.

De todos modos, los autores de ese artículo, sostuvieron que, por el momento, estas infecciones pueden ser casos aislados, aunque remarcan que si esta cepa o una similar se llegara a propagar y tener prevalencia, "muchos casos de gonorrea podrían volverse intratables".

Según la ginecóloga y sexóloga clínica Sandra Magirena, "por el tipo de bacteria que es, la Nisseria gonorrhoeae cambia su estructura genética y se va haciendo resistente a los antibióticos". Pero además. "el uso indiscriminado de antibióticos, sin un correcto diagnóstico, también favorece al desarrollo de la resistencia bacteriana", advierte.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que cada año hay más de 78 millones de personas que se contagian gonorrea a través de las relaciones sexuales. Sin embargo, este número, para los científicos, sería engañoso debido a que el tratamiento de esta infección es relativamente sencillo y, por tanto, en muchos países son incompletos los registros. Esto incluye la automedicación por parte de las personas -en especial, varones- sin pasar por el médico. E incluso, sin avisarle a la o las parejas sexuales del contagio, y no usar preservativos.

Otro informe publicado en la revista científica The Lancet detalló que las infecciones bacterianas resistentes a los medicamentos, comúnmente conocidas como superbacterias, en 2019, mataron a 1,27 millones de personas en todo el mundo, una suma mayor que las muertes causadas por tuberculosis, VIH y malaria, las tres principales causas infecciosas de ese año, y es posible que hayan contribuido a 5 millones de muertes en total.



Cuáles son las ITS más frecuentes

"La clamidia (causada por la bacteria Chlamydia trachomatis) y la gonorrea, son las ITS más frecuentes y generalmente van juntas", explicó la especialista en sexología clínica. En cuanto a las poblaciones más vulnerables, detalló: "Son las embarazadas, los adolescentes, los niños y las niñas, por lo cual, ante un cuadro de estas infecciones en los chicos, hay que pensar en el abuso sexual. Existe una alta prevalencia en la adolescencia".

Por este motivo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos, recomiendan hacer un screening o tamizaje en menores de 25 años para detectar clamidia y el gonococo. "Estas bacterias se encuentran en la uretra, vagina, cuello del útero, garganta y el ano", señaló Magirena.

Cuáles son los síntomas de la súpergonorrea

En mujeres, la infección es asintomática y solo se detecta si uno la va a buscar, con un screening, un PCR, un cultivo específico o con el examen rutinario que hace el ginecólogo porque colposcópica y macroscópicamente produce una cervicitis mucopurulenta, que es bastante característica", explicó la sexóloga.

"En el varón, en cambio, los síntomas comienzan con una secreción matinal purulenta y es lo que conduce al posible diagnóstico de esta infección de transmisión sexual.

"En general los hombres consultan, pero hay muchos que se automedican con algún antibiótico y no avisan a su pareja. Entonces la pareja sexual se contagia y, si es una mujer, como es asintomática, sigue replicando la infección", sostuvo.

Cómo prevenir la infección

Este tipo de ITS se previene, principalmente, usando preservativo. "No hay que dejar que el huésped sea el lugar donde el gonococo mute y se haga resistente. El problema está en el no cuidado en las relaciones sexuales, que no se use preservativo", afirmó Sandra Maginera.



Según dijo, estas infecciones son un problema a nivel mundial: "Hay una gran incidencia en todos lados: más de 1 millón de contagios diarios de ITS, más de 500 millones de portadores de VIH, más de 300 millones de mujeres infectadas por VPH, 240 millones de personas con hepatitis B y,en 2016,hubo 1 millón de casos de sífilis".

En Estados Unidos la recomendación es que si se trata de una mujer sexualmente activa menor de 25 años, o una mujer mayor con factores de riesgo —tener una nueva pareja sexual o múltiples parejas sexuales, o una pareja sexual con una infección de transmisión sexual—, debe hacerse una prueba de detección de la gonorrea todos los años. Al igual que si se trata de un hombre, sexualmente activo, heterosexual, gay o bisexual, también debe hacerse la prueba de detección de la gonorrea anualmente. Y en caso de tener la infección, comunicarlo a su o sus parejas sexuales.



En otro plano, los científicos austríacos que revelaron la aparición de esta nueva cepa resistente consideraron la importancia de una vigilancia mejorada de la resistencia a los antimicrobianos, que debería incluir "una prueba de cura y la secuenciación del genoma completo, a nivel nacional e internacional, particularmente en Asia, donde parecen haber surgido muchas cepas resistentes", concluyeron.