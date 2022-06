Durante los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de junio, no habrá sistema de carga de la tarjeta SUBE en todos los kioscos del país, como parte de una medida de fuerza, anunciada por Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), en reclamo de un mayor margen de ganancia por la prestación del servicio.

Desde la organización explicaron que existe un "desequilibrio" entre los gastos de equipamiento y recurso humano que afrontan los kiosqueros contra la ínfima ganancia que obtienen por prestar el servicio.

“Le hemos enviado una carta al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, para informarle sobre la problemática que tenemos todos los kiosqueros con la comercialización vinculada a la carga y venta de la tarjeta SUBE, pero al no convocar al diálogo vamos a un paro”, explicó Adrián Palacios, secretario general de UKRA.

“Hoy, los distribuidores y SUBE se están quedando con el monopolio. Los kiosqueros a nivel nacional estamos teniendo pérdidas con la carga del transporte, por eso estamos pidiendo una rentabilidad digna”, sumó Palacios.

Esta no es la primera vez que los kiosqueros realizan un paro por el reclamo de mejoras en la comisión de 0,5 por ciento que obtienen por los montos derivados de las cargas. Según reclaman, con ese porcentaje no llegan a cubrir los costos del servicio por el cual, por ley, no pueden aplicar un costo adicional.

En el lapso que se extienda el reclamo, los comerciantes no venderán ni cargarán los plásticos que se utilizan para viajar en el transporte público de pasajeros.

La medida de fuerza se realiza "para que se termine la especulación con las tarjetas de Sube, por un valor único en todo el país de las tarjetas, y para que las empresas monopólicas no destruyan el sistema", subrayó kiosqueros en un comunicado.