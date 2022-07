Amigas, madres, abuelas, hermanas, trabajadoras, lesbianas, travestis, trans, cuerpos gestantes. Tomadxs de la mano, abrazades, con sus pañuelos verdes, pasan el día y la noche frente al Congreso Nacional esperando que por fin se apruebe la Ley que garantiza sacar de la clandestinidad al aborto para que no se muera nunca más nadie. Marea Verde (producido por Libero Films) es un documental, dirigido por el cineasta colombiano Angel Giovanni Hoyos, que recorre la historia de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina y en ese camino muestra la potencia del movimiento transfeminista que desde hace más de 20 años le exige al Estado que no haya ni una muerte más por abortos clandestinos.

“Aborto legal en el hospital”, se escuchan las voces cantando afuera del Congreso, mientras que adentro legisladores y legisladoras debaten la ley. “Estamos discutiendo aborto legal o aborto clandestino. Hasta cuándo vamos a tener que soportar la injerencia de la iglesia en nuestras vidas. Saquemos de la clandestinidad al aborto, legislemos por el derecho a decidir de las mujeres”, se escuchan en el documental las voces dentro del Congreso. Era el invierno de 2018, hacía mucho frío y la noche estaba negra, sin estrellas. Cientos de personas pasaron la noche a la intemperie para que se aprobara el derecho a decidir. Y fue en diciembre de 2020 cuando esta lucha recogió todos sus frutos: el aborto legal seguro y gratuito era una realidad en Argentina.

Un frame del documental Marea Verde, la lucha feminista de todas las generaciones





Aborto legal, un grito de militancia desde los años 80

“Desde la vuelta a la democracia venimos pidiendo el derecho al aborto”, dice Dora Barrancos mientras camina hacia el Congreso. “Aborto legal en el hospital”, acompañan desde los balcones y en las calles. “En la generación de mi madre no existía el derecho, en la de mi abuela tampoco, pero todas abortaban”, dice Mabel Belluci en el documental. Y todas las que hablan reconocen en Dora Coledeski, a una de las pioneras en la lucha por el derecho a decidir. A través de material de archivo puede verse y escucharse a Dora contar cómo fueron los primeros momentos de lucha, cuando volvió la democracia al país.

“Fue hermoso agitar en las calles, éramos miles y miles”, dice Celeste Mac Dougall, mientras se la ve con un megáfono. El documental también recupera las voces de las socorristas. Hay una charla entre una chica y una socorrista que le va explicando cómo se usa el misoprostol. “12.000 me salió la caja”, le dice la chica y la socorrista se queda en silencio. La necesidad de que fuera legal también desarmó el negocio de las industrias farmacéuticas. Se escucha también a Paula Estenssoro, de Bolivia: “la marea verde de Argentina nos animó a todas”. Y es que la lucha dio la vuelta al mundo, hasta las Kurdas usaron el pañuelo verde y les mandaron un mensaje a las argentinas: “ni una menos por aborto clandestino”, se las vio y escuchó decir en su idioma, mientras en Argentina gritaban “ni una menos, vivas nos queremos”.

Angel Giovanni Hoyos, director de Marea Verde

“¿Por qué hice Marea Verde? la respuesta es mi madre. En una charla de esas que tienen las madres solteras con sus hijos varones, donde juegan el rol doble de padre y madre a la vez, entre llanto y vergüenza me contó de su aborto, revelación que con apenas 16 años no entendí y no quise escuchar en profundidad, no tenía muy claro qué significaba esa confesión de madre a hijo. Ese seguro fue el detonante de querer saber más”, cuenta el director a Las12.

“Mi primer encuentro con el cine fue en la Cinemateca Distrital de Bogotá, esa que funcionaba sobre la carrera séptima justo detrás del mítico teatro Jorge Elicier Gaitán. Con apenas 6 años recorrí los pasillos y tuve la dicha de ver ciclos curados por una excéntrica cinefilia. Recuerdo cómo me las arreglé para ver La vendedora de rosas, a pesar de ser advertido por mi madre que no podía por no ser apta para niños. El deleite de hacer algo prohibido pudo más y desde entonces recuerdo esos rostros gigantes y sonidos urbanos invadiendo esta pequeña sala. Allí llegué porque mi madre trabajaba en las oficinas del teatro y ser madre soltera significa que en las vacaciones del colegio llevas a tu hijo al trabajo y haces malabares”, dice Giovanni.

Mediante testimonios de activistas de Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia, Marea Verde recorre los caminos de lucha de las mujeres y las diversidades por el derecho a decidir. ¿Qué hay del poder de decisión de ese cuerpo gestante?, ¿Qué dice la medicina?, ¿Qué hace la industria farmacéutica?, ¿Qué hacen los gobiernos?, ¿Qué hay de las más desfavorecidas?, ¿Por qué tanta hipocresía si quienes pueden lo practican? Marea Verde sigue el trabajo y activismo de una diversidad de voces, que trabajan y articulan para que los cuerpos gestantes puedan acceder a un aborto seguro, pasando por relatos en primera persona, marchas, noticias, vigilias y discusiones políticas.

“Cuando nos dieron la fecha para estrenar nunca nos imaginamos que iba a pasar este retroceso en Estados Unidos. Pero lo que tiene la película es que su tema principal es la lucha y fue un poco el motor, cómo inspira el movimiento de mujeres, de las disidencias, cómo se toma el espacio público por la conquista de un derecho en la calle”, dice Ángel a Las12 y agrega: “que Francia Márquez sea vicepresidenta de Colombia es realmente una oportunidad para que se empiece un camino distinto. Yo me fui de mi país a los 18 años muy triste. Para los derechos de las mujeres y las disidencias es muy importante lo de Francia porque además si bien la mayoría de la población es afro, hay un racismo muy vigente y sentimos que por primera vez se puede ganar una batalla cultural, es la posibilidad de otra historia en Colombia”.

Ángel Giovanni Hoyos es un realizador colombiano de 30 años nacionalizado en Argentina, desde donde lleva más de 10 años trabajando en diferentes roles de la producción audiovisual. Ha sido editor de series animadas y documentales, artista visual de largometrajes de ficción y camarógrafo. Luego de 10 años de trabajo con varias productoras de publicidad y cine argentinas, estrena en el Gaumont su primer largometraje documental Marea Verde que tuvo su premier mundial en la Competencia Oficial del Festival de Cine de Varsovia.

Podrá verse desde este viernes 7 de julio, a las 17,30 en el Cine Gaumont.