Cines

ALICIA Y EL ALCALDE

Con Fabrice Luchini y Anais Demoustier. Dir: Nicolas Pariser. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.50, 20.20 hs.

DOG: UN VIAJE SALVAJE

Con Channing Tatum y Luke Forbes. Dir: Channing Tatum y Reid Carolin. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 21.50; tras 00.10hs.

EL GEMELO SINIESTRO

Con Steven Cree y Tristan Ruggeri. Dir: Taneli Mustone. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: Solo tras sáb, 00.40 hs. Sub: 21.50 hs.

EL LABERINTO DE LAS LUNAS

Documental. Dir: Lucrecia Mastrangelo. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs.

EL TELÉFONO NEGRO

Con Ethan Hawke y Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 22.40, 23.10; tras sáb, 01.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 21.30 hs.

Showcase: Cas: 20.05, 22.40 hs. Sub: 22.15 hs.

HIERRO 3

Con Lee Seung-yeon y Hee Jae. Dir: Kim Ki-duk. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Dom 3 de jul, a las 22.30 hs.

JURASSIC WORLD 3: DOMINIO

Con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Dir: Colin Trevorrow. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 17.20 hs. Sub: 19.40 hs.

Cinépolis: 4D Sub: 23.00* hs. 3D Cas: 13.00, 18.20, 23.40** hs. 2D Cas: 19.30 hs. (*Cancelada vie 1, mar 5 y mié 6) (**Cancelada mié 6)

Hoyts: 3D Cas: 12.30, 18.50 hs. 2D Cas: 15.40, 19.55, 21.55, 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 18.30, 21.30, 22.20 hs.

Showcase: 3D Cas: 19.25, 22.30 hs. 2D Cas: 15.15, 15.35, 18.25, 21.30 hs. 2D Sub: 18.50, 21.55 hs.

LIGHTYEAR

Animación. Dir: Angus MacLane. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.10 hs.

Cinépolis: 3D Cas: 16.00, 21.20* hs. 2D Cas: 13.30, 14.30, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00, 22.30, 23.30 hs. (**Cancelada mié 6)

Hoyts: 2D Cas: 12.20, 13.30, 14.50, 16.10, 17.10, 18.50, 19.30, 21.30; tras sáb, 00.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 16.40, 19.00, 21.20 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.55, 17.25, 19.55, 22.25 hs. 2D Cas: 13.40, 14.10, 14.30, 16.15, 16.35, 16.55, 19.10, 19.30, 21.45, 22.05 hs.

LOS TIPOS MALOS

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.15 hs.

MAMMA ROMA

Con Ettore Garofolo y Franco Citti. Dir: Pier Paolo Pasolini. SAM 18 años.

Cines del Centro: Sub: 20.30 hs.

MINIONS 2: NACE UN VILLANO

Animación. Dir: Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan del Val. ATP.

Cines del Centro: Cas: 14.00, 15.20, 16.10, 17.30, 18.20 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00* hs. 3D Cas: 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30* hs. 2D Cas: 13.15, 14.00, 14.30, 15.15, 16.00, 16.30, 17.15, 18.00, 18.30, 19.15, 20.00, 20.30, 21.15*, 22.00 hs. (**Cancelada mié 6)

Hoyts: 3D DBOX Cas: 11.00*, 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.10; tras sáb, 00.30 hs. 3D Cas: 11.30*, 12.00, 13.45, 16.00, 16.30, 18.15, 18.45, 20.30, 21.00 hs. XD DBOC Cas: 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15; tras sáb 00.00 hs. 2D Cas: 12.45, 13.130, 14.15, 15.00, 15.45, 17.15, 17.50, 19.30 hs. (*Solo mañana y sáb 2)

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.45, 18.20, 19.00, 19.45, 20.20, 21.00, 22.00 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.20, 15.00, 16.40, 17.20, 19.00, 21.20 hs. 2D Cas: 13.00, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.00, 18.40, 19.20, 19.40, 20.00, 21.00, 21.40 hs.

MISERERE

Documental. Dir: Francisco Ríos Flores. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 22.30 hs. Sáb 2 de jul, a las 20.30 hs.

PERROS DE LA CALLE

Con Tim Roth y Harvey Keitel. Dir: Quentin Tarantino. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs.

SHIRLEY

Con Elisabeth Moss y Michael Stuhlbarg. Dir: Josephine Decker. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy y dom 3 de jul, a las 20.30 hs. Mañana, a las 18 hs. Sáb 2 de jul, a las 22.30 hs.

SONIC 2

Con Jim Carrey y James Marsden. Dir: Jeff Fowler. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 16.30, 19.20 hs.

SOY ROCÍO

Documental. Dir: Julia Derbule y Mauricio Fernández. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 20.30 hs. Sáb 2 de jul, a las 18.00 hs. Dom 3 de jul, a las 22.30 hs

TOP GUN 2: MAVERICK

Con Tom Cruise y Miles Teller. Dir: Joseph Kosinski. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.50 hs.

Cinépolis: 4D Sub: 23.00* hs. 2D Cas: 23.15** hs. 2D Sub: 23.15*** hs. (*Solo vie 1 y mar 5) (**Cancelada vie 1, mar 5 y mié 6) (****Solo vie 1 y mar 5)

Hoyts: Cas: 22.00 hs.

Showcase: Cas: 13.35, 16.25, 19.15, 22.10 hs. Sub: 13.55, 16.50, 19.45, 21.50, 22.35 hs.

UNA PASTELERIA EN NOTTING HILL

Con Celia Imrie y Rupert Penry-Jones. Dir: Eliza Schroeder. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.20, 17.40 hs.

HIJAS DE LA COMEDIA

Mercedes y Victoria Carreras, madre e hija actrices mientras filman el documental revelan su intimidad y secretos del oficio.

Arteón. Jue 30, 17 hs.

SOLA

Cuenta la historia de Laura Garland, quien lleva su embarazo sola; su marido combate en la guerra que amenaza la ciudad.

Arteón. Jue 30, 19 hs.

¿Dónde están?

ARTEON

Sarmiento 778 Planta Alta,

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

CINE LUMIÈRE

Vélez Sarsfield 1027.

EL CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Daniel "Chanchi" Sanchez. Recital de música tropical. Hoy, a las 21 hs.

Raúl Lavie. El cantante presenta "Piazzolla Inmortal". Dom 3 de jul, a las 20.30 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Cielo Razzo. Segundo show especial con las mejores canciones de la banda. Sáb 2 de jul, a las 20 hs.

DISTRITO 7

Ovidio Lagos 790.

Juago. El artista santafesino presentará "Vuelve a abrir el sol". Mañana, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Eve Cornelious + Mariano Loiácono Big Orchestra. Una de las grandes damas del jazz estadounidense junto al prestigioso trompetista argentino. Hoy, a las 21 hs.

Ismael Serrano. El cantautor madrileño vuelve con "Seremos", su nuevo LP inédito. Sáb 2 de jul, a las 20.30 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Concierto Estrafalario. Espectáculo infantil de humor musical por Salvador Trapani. Del 11 al 16 de jul a las 16 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

El Plan de la Mariposa. Vie 12 de ago, a las 20 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Airbag. Sáb 2 de jul, a las 20.30 hs.

Los Palmeras. Dom 10 de jul, a las 20 hs.

Mau y Ricky. Dom 24 de jul, a las 21 hs.

Sebastián Yatra. Mié 3 de ago, a las 20 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Debka. Con un trombón y un cuarteto de cuerdas presentan obras originales de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Vie 8 de jul, a las 20.30 y 22 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Caminos Cruzados. Cecilia Abecasis y Marcelo Petetta en formato intimista. Sáb 2 de jul, a las 21 hs.

Elías. Sáb 9 de jul, a las 21 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 748.

Cuanticuénticos. Música para las infancias en vacaciones de invierno. Dom 10 de jul, a las 16 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Flaco Pailos. El humorista presenta “La Pailoneta del Humor”. Mañana, a las 21 hs.

La pipa de la paz. Una madre obliga a su hijo a volver de Nueva York para resolver un insólito problema familiar. Con Betiana Blum y Sergio Surraco. Dir: Betiana Blum. Dom 10 de jul, a las 21.30 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

Piripincho por salut. La vigencia de un clásico rosarino según pasan los años. Funciones todos los días a las 16 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

𝗢𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗲𝘀𝗮𝘀 𝘆 𝗽𝗶𝗿𝗮𝘁𝗮𝘀. Isabela, Blancanieves, Cenicienta, Elsa, Moana, Peter pan y muchos personajes más juntos en una historia única. Dom 10, mié 13 y dom 17, a las 16 hs. Sáb 13 de ago, a las 16 hs.

𝗦𝗼𝘆 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗲𝘀𝗮. Música, magia y color en una historia única pensada para vos. Lun 18 y mié 20 de julio, a las 16 horas.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento 101.

Habrás de ir a la guerra que empieza hoy. Obra española de Pablo Fidalgo Lareo, que forma parte del ciclo Un océano entre escenas. Mañana y sáb 2 de jul, a las 20.30 hs.

CEC

Paseo de las artes y el rio.

Van Gogh, experiencia de arte inmersiva. Espectáculo multimedia que permite adentrarse en sus obras. Mar a vie de 10 a 18 hs. Sáb, dom y feriados de 10 a 19 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

Contrametamorfosis (Monólogo escatológico). Obra unipersonal escrita por Mauricio Stírnemann. Vie de jun, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Siemprevivas. Espectáculo de canciones e historias que intenta rescatar la memoria de las mujeres que no han tenido voz. Con Myriam Cubelos y Alejandra Zambrini. Dir: Ofelia Castillo. Vie de jun, a las 21 hs.

Danza en pie: Civilización y Barbarie. Grupo: Compañía de Danza Arbol Azul. Dramaturgia y dir: Diego García y María Inés Vitanzi. Sáb de jun, 21 hs.

Últimos. Obra de Alejandro Leguizamón donde lo grupal, lo individual y el propósito de cada personaje son esenciales a la hora de llenar los vacíos de un escenario despojado. Dom de jun, a las 20 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Crónica de una debacle. Ficción y realidad mezcladas en una comedia reflexiva que reúne a las actrices Claudia Schujman y Andrea Fiorino. Sáb 16 y 23 de jul, a las 20 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Las Especies Nativas. Una obra sobre el ecocidio que sufren los humedales del Paraná. Con Nicolás Terzaghi y Francisco Miño. Dir: Santiago Dejesús. Vie de jun y jul, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Gregorio, el zanahoria. Obra destinada para toda la familia dirigida por Ludmila Bauk. Sáb y dom de jul y ago, a las 16 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

Los crónicos, tus amigos. Un grupo de ex amigos se reúnen en el funeral de uno de ellos. Dramaturgia: Adrián Hang. Dir: Leandro Aragón. Dom 3 de jul, a las 20.00 hs.

LA TRAMA

Entre Ríos. 1437.

Derivas, los confines de Kronos. La obra es una pieza performática audiovisual cuya composición propone un collage entre objetos e imágenes a partir del uso de dispositivos y nuevos medios. Con actuación y dirección de Pablo Albini. Sáb de jun, a las 20 hs.

Dos silencios, falsa trágica para teatro de objetos. Por medio de objetos se muestra un panorama histórico de nuestro país, diferentes situaciones que aluden a momentos entre los años 1976 y 1982. Dirección: Mónica Martínez. Dom de jun, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

¿Estás Ahí? Tragicomedia fantástica que reflexiona sobre los vínculos, la muerte y la distancia. Dir: Camila Hidalgo Solís. Hoy, a las 21 hs.