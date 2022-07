Diputados nacionales del Frente de Todos, alineados con los movimientos sociales, firmaron un documento conjunto en que exigen el tratamiento parlamentario urgente de distintos proyectos vinculados al sector de la economía popular. La lista incluye las leyes de Monotributo Productivo, Salario Básico Universal y la prórroga de la ley de Emergencia Territorial Indígena que forman parte del pliego de diez puntos que las organizaciones territoriales como el Movimiento Evita, Somos-Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, y Patria Grande expusieron en el acto que este año realizaron el primero de Mayo bajo la consigna de “Tierra, Techo y Trabajo”. “Creemos que la política tiene que dar el debate sobre las soluciones para los sectores más postergados de la sociedad por fuera de los medios de comunicación”, dijo el diputado Leonardo Grosso (ME) a PáginaI12. “Le hemos pedido a nuestro propio bloque (FdT) que se traten estos tres proyectos de emergencia, que no se han tratado en estos dos años, para atender el trabajo informal y formal”, sumó el diputado Juan Carlos Alderete (CCC) ante este diario.

“Frente al debate suscitado en estos días en torno al rol de los movimientos populares y los llamados planes sociales, creemos que desde la política debemos ofrecer soluciones superadoras que puedan sintetizar las contradicciones y resolver los problemas de nuestros compatriotas más vulnerados”, arranca el texto en referencia a la discusión que abrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la “tercerización” de los planes sociales y que profundizó la crisis en la coalición de Gobierno.

El documento que firman los diputados y diputadas oficialistas Juan Carlos Alderete, Natalia Souto, Leonardo Grosso, Natalia Zaracho, Eduardo Toniolli, Itai Hagman, Verónica Caliva y Federico Fagiolli, tampoco esquivó el debate. “Los movimientos populares no son formas tercerizadas de ayuda social ya que han acompañado el acceso a la tierra, el techo y el trabajo allí dónde no había nada que tercerizar porque sólo campea la exclusión; tampoco son muros de contención para darle tranquilidad a los políticos en un sistema económico injusto dónde no entramos todos y una democracia que a veces es meramente formal. Los movimientos populares son agentes de transformación social y canales de participación popular”, sostiene el documento.

Las agrupaciones territoriales del FdT acordaron tres proyectos en busca de soluciones para la “emergencia”. “Consideramos que los excluidos y olvidados del campo y la ciudad requieren tanto herramientas para formalizar sus procesos de trabajo como el monotributo productivo y un Salario Básico Universal para reforzar los flacos bolsillos de más de siete millones de personas que hoy se ganan el pan trabajando, pero sin derechos ni ingresos suficientes”, continúa el comunicado y agrega: “Tampoco podemos ser indiferentes a los más olvidados de los olvidados, los pueblos originarios, que protegen nuestra Casa Común y hoy no tienen garantizado su territorio”.

Sin embargo, la lista de proyectos que impulsan no se termina allí. La ley de envases, la ley de humedales, la recuperación de la agricultura familiar y la suspensión de los desalojos de las tierras indígenas, son otras iniciativas impulsadas por los movimientos territoriales que integran el bloque del oficialismo y que no han prosperado en el tratamiento legislativo. “Sostenemos que la política debe dotar de herramientas para dar solución a estos problemas. Si la polémica es quién administra los planes sociales ya habríamos solucionado el problema de la pobreza”, insistió Grosso del Movimiento Evita ante la consulta de PáginaI12. “Las tres propuestas son políticas concretas hacia sectores que necesitan el reconocimiento del Estado y un acompañamiento que signifique ingresos complementarios para dinamizar el consumo”, agregó.

“Bienvenido el debate (sobre los planes sociales) pero el tema no es tan sencillo, hay que crear trabajo y no como suplemento de trabajo municipal o estatal. Para eso también tenemos que debatir cómo recuperar resortes clave de la economía: la Hidrovía, el litio, la energía y el transporte”, sostuvo el diputado de la CCC ante PáginaI12. Alderete volvió a presentar junto a otros 20 diputados del FdT el proyecto sobre “Tierra, techo y Trabajo”, que había perdido estado parlamentario. También trabaja en un proyecto para la adquisición de lotes con servicios para dar soluciones habitacionales: “En la provincia de Buenos Aires hay 180 hectáreas de tierras que pertenecen a los gobiernos nacional, provincial y de los municipios con los que se podría empezar”, afirmó.