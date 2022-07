Miguel Etchecolatz, exdirector de la Policía Bonaerense y mano derecha del general de brigada Ramón Camps durante la última dictadura cívico militar, murió este sábado a los 93 años en una clínica de San Miguel. Tenía múltiples sentencias a prisión perpetua por diversos crímenes de lesa humanidad. A continuación, las principales causas por las que fue condenado.

Las principales causas por las que fue condenado Miguel Etchecolatz

Pozo Arana

Etchecolatz fue sentenciado en la causa por los crímenes cometidos en el excentro clandestino denominado Pozo Arana. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata lo condenó en mayo del 2022 a la pena de prisión perpetua por los secuestros y torturas de siete personas, entre ellas el albañil Jorge Julio López, y los asesinatos de cuatro de esas víctimas, entre las cuales está Francisco López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como La Noche de los Lápices.

San Justo

En el 2020 sumó otra condena a perpetua por 84 casos de secuestros, torturas y muertes a detenidos alojados en la Brigada San Justo. De las 84 víctimas cuyos casos contempló este juicio, 19 siguen desaparecidas. De los 17 acusados, fueron condenados 16.

Esteban Echeverría

En 2018 fue sentenciado a perpetua por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1° de Monte Grande, de Esteban Echeverría.

Militantes universitarios

En marzo de 2016, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a Etchecolatz a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición en junio de 1977 de los militantes universitarios Daniel Favero y María Paula Álvarez, aunque le fijó una pena única de prisión perpetua debido a las sentencias anteriores que ya existían en su contra.

La Cacha

En 2014, el represor y otros 14 exmilitares fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Cacha, que funcionó en las afueras de la ciudad de La Plata. Fue acusado por los delitos de homicidios, torturas y secuestros. Entre las 128 víctimas reportadas, se encontraba Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Septiembre de 2006

En septiembre de 2006, fue condenado a prisión perpetua por "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio", imputación que se aplicó por primera vez en el país.

“Yo sé que me van a condenar y no van a tener vergüenza de condenar a un anciano, enfermo, sin dinero ni poder. Pero, como dijo Borges, ustedes no son el juez. El juez supremo nos espera después de muertos”, declaró ante el tribunal.

Carmen Sanz

En 2001, fue detenido por el robo de una beba hija de desaparecidos, Carmen Sanz, nacida en el Pozo de Banfield. Fue condenado a siete años de prisión y, por su estado de salud, se le aplicó el beneficio del arresto domiciliario que le fue revocado en junio de 2006, al constatarse que poseía un arma de fuego en su domicilio.

Circuito Camps

En el 2011 fue condenado por el accionar represivo y el genocidio aplicado en lo que se denominó Circuito Camps. El juicio abordó la responsabilidad de los 23 acusados en crímenes cometidos contra 274 víctimas.

Rubén López, hijo de Jorge Julio López: "Lamento su muerte, pero no por él, sino por las víctimas"

Rubén López, hijo del albañil Jorge Julio López, lamentó la muerte del represor Miguel Etchecolatz "porque faltaban varios juicios por llevar adelante y porque se murió sin decir nada" sobre el caso de su padre y la desaparición de Clara Anahí, la nieta de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo Chicha Mariani.

"Lamento muchísimo que se haya muerto, pero no por él, sino por las víctimas, por aquellos que no tuvieron un juicio porque faltaban varios y porque se murió sin decir lo que todos entendemos que pudo haber tenido de participación en la segunda desaparición de mi viejo y dónde está Clara Anahí", sostuvo en declaraciones radiales el hijo del albañil secuestrado en 1976, que volvió a desaparecer el 18 de septiembre de 2006 tras declarar contra Etchecolatz.

Desde entonces, víspera de la primera condena al comisario, se ignora el paradero de López. La imagen del comisario en una audiencia, con un papel con el nombre de López, generó sospechas sobre su rol para propiciar la segunda desaparición del albañil.