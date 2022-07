Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio, los actores de la obra "El cazador y el buen nazi" charlaron junto a Hugo Paredero y Carolina Magri sobre la puesta y de lo que significa para ellos a nnivel personal tanto como para estos momentos del mundo.



Un día de mayo de 1975, el famoso cazador de nazis Simón Wiesenthal recibió una inesperada visita en su oficina del Centro de Documentación de Viena. Su visitante era nada menos que Albert Speer, el ex arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler. ¿Cuál era el motivo de este encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué diálogo era posible entre un victimario y una víctima del Holocausto?

En "El cazador y el buen nazi", Mario Diament se vale de abundante documentación para dramatizar este extraordinario encuentro. Dos notables actores, Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio dan vida a los personajes bajo la dirección de Daniel Marcove.

En este contexto, los actores comentaron que el autor, Mario Diament, "entrevistó tres veces a Simón Wiesenthal y nos dijo que era muy cholulo, muy histriónico, muy seductor y muy chistoso".

Jean-Pierre Noher, por su parte, señaló que "toda esa descripción era un poco la de mi padre. "Hice un consomé de Wiesenthal y Noher y eso es un poco lo que construimos", dijo.

Asimismo alabó la representación de su amigo y compañero de escena, Ernesto Claudio para la interpretación del hombre más cercano a Adolf Hitler: "Ernesto, además de tener el físic du rol de un nazi, a pesar de toda la dulzura y la ternura que tiene por dentro, por fuera puede llegar a ser una persona muy a lo Christopher Walken", destacó.

Y agregó: "Yo creo que la obra no me la ofrecieron, me la mandaron mis abuelos que fueron asesinados en cámaras de gas de Auschwitz, los papás de mi papá".

Claudio remarcó las palabras de Noher y expresó que "esta obra tiene un sentido muy particular tanto para Jean Pierre como para mí".

"Hoy por hoy, creo que en la obra estamos hablando de lo que nos pasa y lo que nos pasó. Los que estamos arriba y abajo del escenario somos sobrevivientes", subrayaron.

"El mundo está viviendo un momento particular dónde parece que tenemos que seguir educando arriba del escenario para seguir abriendo cabezas como paracaídas", concluyeron.

Las entradas para "El cazador y el buen nazi" pueden adquirirse por medio de Alternativa Teatral o bien en las boleterías del recinto ubicado sobre Mario Bravo 948 (CABA).