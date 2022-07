#DeCatálogo El Violinista del Amor & los Pibes Que Miraban entregaron Problemas de los problemas contemporáneos, tercera parte, el EP que completa el tríptico iniciado en 2021 con las cinco canciones finales de la experiencia y el mismo flashero aporte del artista plástico Federico Pazos. La guitarrista Emilia Salüm subió Égida, su primer disco solista, en el cruce entre la canción acústica y los sonidos electrónicos. Los cordobeses TOCH soltaron su quinto álbum, Devolviendo luces, con once canciones que saben a rock, reggae y folk, en su inusual sonido de formato trío con bandoneón. El cantante santiagueño Juan Tauil se animó a Audiocrónicas, álbum doble y conceptual sobre mitos terroríficos rurales. Y los salteños Superpasto abrieron su Almacén de nostalgia y spa, un repositorio indie folk con momentos electrónicos y participaciones de La Femme D'Argent, MGO y Chochi.

#SessionConAmor Juana Molina, Nicki Nicole, Bandalos Chinos, Las Ex, Riel, Sara Hebe, Fin del Mundo, Marina Fages, Blanco Teta, Mi Amigo Invencible, Atrás Hay Truenos y Lucy Patané conformarán el line-up de KEXP Live from Argentina, la saga de sesiones en el CCK que se transmitirá por el canal de YouTube de la radio estadounidense, del 19 al 23/9; y que de algún modo tuvo una suerte de puntapié con la sesión que grabó Barbi Recanati en Seattle. Por otro lado, Shona registró la sesión En vivo, que incluye versiones de Hogar desolado y de Lugar prometido, con El Príncipe Idiota como invitado. Y Rayo a.k.a. Big Buda arrancó la segunda temporada de Sesiones clandestinas, la saga de directos de FM La Tribu.



#Pantallazos ¿Estás para documentales? Mubi estrenó This Much I Know To Be True, de Andrew Dominik, que registra el trabajo de la leyenda oscura Nick Cave con Warren Ellis para sus discos Ghosteen y Carnage; y Vers la Tendresse, de Alice Diop, con relatos en primera persona sobre masculinidades. ¿No estás para documentales? Hay combo con los distintos homoarácnidos -los de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland- con la subida a Disney+ de El Hombre Araña, El Hombre Araña 2, El sorprendente Hombre Araña, El sorprendente Hombre Araña 2 y Spider-Man de regreso a casa.



#Cursos&Concursos El CCK organiza el concurso Suban, para músicxs emergentes, que seleccionará a 30 artistas para incluir en su programación y otorgarles premios de 120 mil pesos, y que tendrá entre sus jurados a Barbi Recanati, Lucy Patané y Lula Bertoldi (hasta el 24/7). Además, las conferencias de innovación en medios #MediaParty cierran la recepción de propuestas de charlas y talleres el viernes 8/7, y comenzarán a inscribir participantes desde el lunes 11/7. Y Conociendo Rusia abrió su Sorteo para los amigos: hasta el 20/7, quienes hayan comprado entradas para su show del 5/11 en el Movistar Arena, podrán desafiar a Mateo Sujatovich y su equipo a un partido de fútbol mixto.

#CualquieraPuedeGooglear Clic de visitante: la diva pop española Aitana meterá shows en el Teatro Gran Rex (19/11) y en Quality, Córdoba (22/11). Clic del recuerdo: una chica reconstruye su memoria y su historia en Enero, de Sara Gallardo, que va los domingos a las 20 en El Extranjero Teatro. Clic en serie: si estás en modo Scaloneta, prepará la picada que el domingo 10/7 sale por Prime Video la saga documental Selección Argentina, la serie, con la manija de la Copa América 2021 y la previa mundialista. Clic de solo lectura: la Feria del Libro Infantil y Juvenil se prepara para abrir sus puertas el lunes 11/7 en el CCK.