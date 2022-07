El extitular de la Federación Agraria Argentina (FAA) Pedro Peretti caracterizó este miércoles como “ideológica y golpista” la jornada de protesta del sector agropecuario en el país y el cese de comercialización de granos por 24 horas. Es la cuarta medida de fuerza similar desde que asumió Alberto Fernández. Se quejan por el desabastecimiento de gasoil, que semanas atrás comenzó a normalizarse.

Por este motivo, habrá movilizaciones en diferentes puntos del país, pero sin cortes de ruta. “El Gobierno está viendo una película equivocada sobre lo que pasa en el campo, cuando se habla de crecimiento y desarrollo y tenemos un 50 por ciento de pobreza, y con muchas de nuestras producciones en una situación de extrema gravedad“, dijo el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes.

Sin embargo, para Peretti los datos no reflejan esta realidad: “Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, estamos en el mejor momento de la actividad agropecuaria de los últimos 20 años. No encontramos otro momento igual en Argentina. Nunca se ganó tanta plata”.

En números concretos, el extitular de la FAA señaló que “hay récord de ventas de maquinaria agrícola y fertilizantes”, ya que se pasó a “importar 900 mil toneladas”, cuando “en la época de Macri el máximo fue de 600 mil”. “Hoy vas a comprar una pick up y hay ocho meses de demora. Una sembradora, nueve meses para entregártela. No hay rubro que no esté para arriba”, añadió.

El dato de la venta de maquinaria agrícola es clave, ya que marca el pulso del buen ritmo de la actividad: en junio volvió a registrar un fuerte aumento interanual, del 11 por ciento, según la Asocaición de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

Por este motivo, Peretti consideró el paro como “estrictamente ideológico y golpista”. “Tiene que ver con un golpe de Estado en cuotas que nos vienen haciendo. Este es el único gobierno del mundo que diez días antes de asumir ya le hacen una propuesta. No se bancan que el kirchnerismo les haya ganado las elecciones”, añadió.



Una visión similar expresó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien en las últimas horas sostuvo que “el clima que se vive en el sector no es el clima que transmiten los dirigentes, se lo he transmitido a ellos personalmente, y yo recorro el campo no me quedo en el escritorio".

"Con este barullo que el mundo tiene, con esta guerra, donde los precios se fueron por las nubes y los precios de los fertilizantes este año se duplicaron, la confrontación no es el camino y me parece que hay que cooperar”, enfatizó.