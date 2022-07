La escritora, crítica literaria y ensayista argentina Sylvia Molloy, reconocida por sus obras En breve cárcel (1981), El común olvido (2002) y Desarticulaciones (2010), murió este jueves, a sus 83 años.

"Falleció Sylvia Molloy. La vamos a recordar siempre con muchísimo amor y la alegría de haber publicado sus hermosos libros", escribió en Twitter la editorial Eterna Cadencia, al confirmar la noticia.



"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Sylvia Molloy, escritora, ensayista, docente y pionera en la temática LGBTQI+. Acompañamos el dolor de sus seres queridos", publicó, por su parte, la Unión Argentina de Escritoras y Escritores.

Además de los ensayos Poses de fin de siglo. Desbordes del género en la modernidad (2012), Acto de presencia (1996) y Las letras de Borges (1979), Molloy es autora de En breve cárcel (1981), El común olvido (2002; 2011), Desarticulaciones (2010) y Vivir entre lenguas (2016).



También fue coeditora de los libros Women’s Writing in Latin America (1991) e Hispanism and Homosexualities (1998) y era Albert Schweitzer Professor in the Humanities Emérita de la Universidad de Nueva York, donde fundó el programa de escritura creativa en español.

En 2019, Página/12 reeditó su libro En breve cárcel para la Biblioteca Soy. "No se puede ver como una reescritura pero algo de eso hay. Evidentemente, no soy la misma que era cuando escribí ese texto, pero para la vida del libro (porque el libro no es mío, circula y es de los lectores) es otra. Son otras circunstancias de lectura, han cambiado los lectores, y por eso me parece muy estimulante que lo lea otra generación y desde otros puntos de vista", destacó entonces en diálogo con este diario.