El Congreso peruano rechazó este viernes que Lima sea sede del 52 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, luego de que parlamentarios conservadores rechazaron instalar un baño neutro -como solicitaba el organismo- por considerarlo una intromisión en el derecho interno peruano y parte de una "ideología de género". Con 55 votos en contra, 44 a favor y 16 abstenciones el pleno del Parlamento dominado por legisladores conservadores denegó el pedido de la OEA.

El documento enviado por el organismo a Perú señalaba que el Gobierno debía "garantizar un acceso adecuado a las instalaciones sanitarias" de todos los participantes en la Asamblea General, por lo que debía poner a disposición "de los asistentes "además de los baños comunes, baños individuales y al menos un baño neutro".

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante, de la fujimorista Fuerza Popular, cuestionó el pedido del organismo. "Mete de contrabando el concepto de ideología de género", dijo, y recomendó en el hemiciclo no aprobar el proyecto de resolución legislativa.

"Tonterías"

La legisladora Tania Ramírez coincidiócon su colega de Fuerza Popular. "Quienes quieran ir al baño lo harán en el que se corresponda con su sexo que es: mujer y varón. ¿Por el hecho que tengan una orientación sexual distinta no han podido ir a un baño normal? Por favor, esas son tonterías", opinó, citada por el portal peruano de noticias RPP, en su versión digital.



El ex primer ministro Guido Bellido, de Perú Libre, bancada que se separó del oficialismo, lamentó por su parte que la OEA "esté preocupándose de los baños" antes de asegurar que "Perú es un país que tiene soberanía, quien quiere venir al Perú que venga bajo nuestras condiciones; si no, no".

La Asamblea General es la mayor instancia de decisión de la OEA y todos los años reúne a los cancilleres del hemisferio para realizar acuerdos sobre los principales temas de interés común regional. En esta oportunidad, paradójicamente, el lema que convocaba es "Juntos contra la desigualdad y la discriminación".

Los baños neutros son espacios sanitarios para el uso de cualquier persona con independencia de su sexo biológico, su identidad de género o su expresión de género y su objetivo es que las personas transgénero no estén obligadas a seleccionar baños de uno u otro sexo.

En 2018, Perú implementó baños de género neutro durante la VIII Cumbre de las Américas con sede en Lima. Perú ofreció en octubre de 2021 ser la sede del 52 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, lo cual fue aceptado en noviembre.

El Parlamento unicameral peruano es la institución más desacreditada y con mayor impopularidad del país, según todas las encuestas. De acuerdo con el sondeo nacional de junio de la firma Ipsos Perú el Legislativo tiene 75 por ciento de desaprobación.