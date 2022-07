Ricardo Darín respondió a las críticas recibidas durante el día de ayer, luego de contar que había realizado los trámites para obtener la ciudadanía uruguaya.

“Solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en Mi País, como lo hago desde hace 50 AÑOS. Odiadores a dormir, es tarde”, publicó el actor argentino en sus redes sociales.

El actor, uno de los mayores íconos del cine argentino contemporáneo, suele veranear en Uruguay, incluso pasa la mayor parte de las Fiestas en Punta del Este junto a su familia. Consultado por su último viaje, había afirmado en una entrevista radial: “Yo vine de Uruguay, acabo de bajar del Buquebus. No fui a filmar ninguna película. Fui a visitar y a sacarme los documentos. Ya tengo el documento definitivo, ahora cada tres años lo tengo que renovar”.

Según detalló, el trámite para obtener la ciudadanía uruguaya fue largo y debió realizar varios viajes para completarlo por la cantidad de documentación requerida.

A pesar de ser de los actores más premiados a nivel mundial, Darín no pudo escapar a los “haters” que rápidamente hicieron públicas sus críticas y prejuicios tanto en las redes sociales como en algunos programas de chimentos de la televisión.

Si bien lo acusaron de “gorila”, “traidor”, “tibio”, entre otros insultos —incluso recibió mensajes con deseos de que se fuera del país—, también cosechó el apoyo y el cariño de una gran cantidad de gente que lo defendió ante a las críticas y apoyó el último mensaje del actor. La mayoría de los "defensores" de Darín destacó su libertad para viajar, su distinguida trayectoria y su “cercanía con la gente”, entre otros elogios.

Cuál será la próxima película con Ricardo Darín

En medio de las discusiones acerca de una presunta mudanza a Uruguay, cosa que rápidamente el actor desmintió, Ricardo Darín está a pocos meses de estrenar su próxima película, “Argentina, 1985”.



La misma estará disponible en todos los cines a partir del 29 de septiembre. Se trata de una coproducción de La Unión de los Ríos, Infinity Hill Films y Kenya Films. Será protagonizada por el reconocido actor junto a Peter Lanzani y dirigida por Santiago Mitre.

En el set de

El film está inspirado en la historia argentina y aborda las complicaciones que atravesó el equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo para sostener el juicio contra los autores de la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976, a pesar de las amenazas.

Cabe destacar que, además de ser el principal intérprete, Darín formará parte del grupo de productores junto al guionista Axel Kuschevatzky. Kenya Films es la productora que el actor tiene junto a sus dos hijos (Federico Posternak y el Chino Darín); mientras que Infinity Hill Films es de Kuschevatzky junto con el británico Phin Glynn y la productora Cindy Teperman; en tanto La Unión de los Ríos fue fundada por Santiago Mitre, Agustina Llambi Campbell, Alejandro Fadel y Martín Mauregui.