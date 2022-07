Vecinos del barrio Santa Lucía dieron a conocer ayer el vuelco de aguas servidas en el cauce del río Arenales, que cruza la ciudad de Salta. Una fiscala inició la investigación y rápidamente la empresa Aguas del Norte realizó los trabajos para sellar el caño que favorecía la contaminación. Desde 2018 está vigente una sentencia en el marco de un recurso de amparo que había ordenado un plan de obras para recuperar el río y evitar su contaminación.

Las denuncias de los vecinos se difundieron ayer por un canal de televisión local. Algunos vecinos indicaron incluso que el caño que perdía aguas servidas se encontraba en esa situación desde marzo de este año.

La fiscala penal a cargo de la Unidad Fiscal Contravencional, Verónica Simesen de Bielke, tomó las denuncias y actuó de oficio. Dispuso que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) recoja muestras del agua para ser analizadas. La intención de la funcionaria es determinar si se estaría ante la presencia de un delito contravencional contra el ambiente. “Es un hecho nuevo y distinto”, sostuvo la fiscala al ser consultada por lo establecido en la sentencia del amparo y afirmó que actualmente la ley enmarca contravenciones contra el ambiente y no delitos, por lo que ingresó en su competencia. No obstante, no descartó la posibilidad de investigar los incumplimientos de los funcionarios ante la situación.

“Esto no es una contravención, hay un delito establecido por el Código Penal que es contaminación de las aguas”, dijo a Salta/12 el abogado Pedro Arancibia, quien desde 2011 representa a vecinos del barrio Ceferino y los que se encuentran alrededor de la ribera del río Arenales. Las causas contra los gobiernos provincial y municipal, una empresa privada y la empresa Aguas del Norte se iniciaron tras una inundación que en 2011 dejó a los vecinos sin pertenencias y con sus residencias con olor a cloaca por el ingreso del agua contaminada.

Ya desde ese momento y hasta 2018 se llevó adelante un recurso de amparo que fue finalmente resuelto por el juez de Cámara Civil y Comercial, Marcelo Domínguez. Entre las medidas que la provincia había iniciado con anterioridad para resguardarse de las órdenes judiciales, se encuentra la constitución de una “Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales”, que en 2011 fue creada en el ámbito del hoy desaparecido Ministerio de Ambiente de la provincia. El objeto de esta Unidad era que a través de la articulación con diversos organismos estatales se elaborara un Proyecto de Saneamiento del Río Arenales. A ello se sumó en el marco de la causa judicial la presentación de un proyecto de obras por parte de Aguas del Norte para poder remediar la situación de contaminación del río.

Entre otras medidas, Domínguez había dispuesto trabajos de monitoreo y control que en más de una ocasión se incumplieron. Arancibia indicó que en mayo y junio pasado hizo nuevas presentaciones para que se informe sobre el estado de las denuncias por la usurpación que se hacía sobre la línea de ribera del Arenales y la contaminación que la Municipalidad habría constatado en diversos puntos. “Pero ni la Fiscalía ni la Procuración habían activado nada”, sostuvo el abogado.

La postura de Aguas del Norte

“Lo que pasó esta mañana no tiene nada que ver con el desborde de Ceferino”, respondió el gerente técnico de Aguas del Norte, Javier Jurado, ante la consulta de Salta/12.

Afirmó que la colectora desde donde salieron líquidos cloacales es “una cañería vieja que conectaba a Santa Lucía con Villa Palacios antes de que existiera la obra nueva denominada onceava colectora”. De hecho, esta cañería fue la que se obturó por las obras que se habían comprometido en el marco del amparo.

“Con la nueva obra, que parte desde San Lorenzo y continúa hasta la planta de zona sudeste, esta cañería se anuló, quedando fuera de servicio”, por lo que “el tramo desde el puente hasta el río quedó fuera de funcionamiento con la nueva colectora puesta en funcionamiento hace dos años”, añadió Jurado.

Explicó que, “precisamente en ese punto, se encuentra la estructura con conexiones internas, con el sifón nuevo y tras analizar y relevar el lugar se detectó que uno de los tapones no se encuentra, ante lo que no se descarta un hecho de vandalismo ya que la falta de ese obstructor provoca el desvío de parte de los líquidos hacia la red en desuso”.

El gerente afirmó que en ningún momento se notificó sobre denuncia alguna de esta situación en particular y que se vizibilizó a través de las denuncias de los vecinos. Al ser consultado por el tiempo que lleva esta situación, sostuvo que algunos vecinos hablan de seis meses y otros dicen que recién en estos días vieron el vuelco del líquido cloacal al río.

Más allá de las versiones, ayer la empresa informó que sus operarios habían remediado el derrame de líquidos cloacales originado por la activación de un caño de la colectora que se había anulado y estaba en desuso.

Unidad sin funcionar

Salta/12 dar con integrantes de la Unidad Ejecutora, creada por el decreto 3249/11, pero Jurado sostuvo que alguna vez formó parte de manera personal pero entendió que el impulsor de los trabajos era Guido Kosiner (de Recursos Hídricos), ya fallecido.

Trasladada la consulta a referentes de la Secretaría de Recursos Hídricos, se sostuvo que la Unidad estaría en cabeza del titular del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos. Y desde la Secretaría de Ambiente, que depende de este Ministerio, se dijo que las respuestas deberían ser dadas por Recursos Hídricos.