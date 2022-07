El gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó esta semana el programa Buenos Aires Crear, que brinda créditos accesibles a los residentes bonaerenses que busquen reformar, refaccionar o ampliar sus viviendas. Al igual que los créditos Procrear, del Gobierno nacional, tienen como objetivo mejorar las condiciones generales de acceso al hábitat y garantizar el acceso a la vivienda digna.

La principal diferencia entre ambos radica en su alcance: mientras que Procrear tiene alcance nacional, y se otorga a través del Ministerio de Desarrollo social a través de ANSES, Buenos Aires Crea es un programa exclusivo para los habitantes de la Provincia.

Buenos Aires Crea

El programa bonaerense ofrecerá 50 mil créditos hasta los 740 mil pesos, a tasa 0, cuotas ajustables al coeficiente HogarBa, que no podrán superar el 25% del ingreso mensual del destinatario.

Está destinado para quienes busquen realizar mejoras, refacciones o ampliar sus viviendas, dándole prioridad a las obras de arreglos de pisos, paredes y techos; construcción de baños y cocinas; ampliación de habitaciones; adaptación para personas con discapacidad; y uso más eficiente de la energía.



Y contará con tres líneas de financiamiento:



Refacciones menores , con montos hasta $ 185 mil y repago en 36 cuotas mensuales.

Refacciones mayores , que asciende hasta los $ 370 mil y su devolución será en 72 cuotas mensuales.

Ampliaciones, con tope en $ 740 mil y repago en 72 cuotas mensuales.

En todos los casos, el monto del crédito otorgado se depositará en una cuenta del Banco Provincia se podrá realizar, pudiendo sumarse los ingresos de los y las integrantes de la familia.





El principal requisito para acceder al programa es ser residente de la provincia de Buenos Aires (demostrando al menos 2 años viviendo en la provincia), tener entre 18 y 70 años, ingresos de trabajos registrados, jubilaciones y/o pensiones por un monto de entre 1 y 5 salarios mínimos.

Entre los grupos prioritarios se cuentan los grupos familiares numerosos, las personas con discapacidad, los hogares monoparentales o tutores con menores a cargo, personas en situación de violencia de género, personas travesti/trans y hogares en barrios vulnerables.

Procrear II



Procrear II es un programa del Gobierno nacional que se lanzó en 2012 y busca dar una solución a la demanda habitacional y la falta de acceso a los créditos hipotecarios para acceder a una vivienda en todo el país. "Reconoce el rol estratégico del proceso productivo de la construcción, impulsando la comercialización, la industria nacional, las economías locales y la generación de empleo", explican desde el Ministerio de Desarrollo de Territorial y Hábitat.

El mismo ofrece distintas líneas de crédito destinadas a reparaciones y reformas en viviendas ya construidas, así como sorteos de lotes y viviendas, entre otras.

Desarrollo urbanístico

El objetivo de esta línea es brindar acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los desarrollos urbanísticos de Procrear II, en todo el país. Tienen un plazo de 30 años y tasa fija, sólo actualizable por la fórmula Hog.Ar, que ajusta las cuotas según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del INDEC.

La última inscripción fue en mayo y contó con 57.377 inscriptos de la Ciudad de Buenos Aires y 16 provincias. En junio se conocieron a los 1.129 ganadores.

Para aplicar se debe cumplir con una serie de requisitos, como no haber sido beneficiado con planes de vivienda en los últimos 10 años, no contar con bienes inmuebles registrados, tener entre 18 y 64 años, demostrar como mínimo 12 meses de continuidad laboral registrada y contar con ingresos familiares entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Y no tener deudas en el Sistema Financiero, entre otras.

Lotes con servicios

Esta línea apunta a la construcción de viviendas de hasta 60 m2 en los más de 30 mil lotes con servicios e infraestructura del Plan Nacional de Suelo Urbano, a través del acceso a créditos hipotecarios de hasta $5,5M o $6,3M en todo el país a tasa fija.

En junio fueron seleccionadas 1.031 familias fueron entre 35 mil participantes, y los lotes licitados están ubicados en 45 municipios de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Catamarca, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.



Los requisitos para acceder a este crédito son tener entre 18 y 64 años, no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos nueve 9 meses, demostrar continuidad laboral de 12 meses, y no poseer inmuebles registrados a su nombre. La suma de los ingresos del grupo familiar deberá ser entre 1,5 y 8 SMVyM.

Mejoramientos y gas

Otra línea de créditos Procrear está destinada a la instalación domiciliaria para el acceso a la red de gas hasta tres bocas. El préstamo es accesible para residentes de todo el país a una tasa de interés fija del 16%.

En este caso, pueden acceder aquellas personas de que cuenten con ingresos de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones o informales y cuya suma no supere los 5 SMVyM. Tener entre 18 y 68 años; y ser propietario/a o alquilar un inmueble que no cuente con una conexión a la red de gas domiciliaria.