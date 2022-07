Ricardo Zielinski aguardará hasta la última práctica del fin de semana para definir el equipo que jugará el domingo en La Bombonera por la fecha 10 de la Liga Profesional, ya que aguarda la recuperación de Fabián Noguera, mientras que el regreso del oriental Agustín Rogel está descartado.



Ambos defensores tienen lesiones musculares. Rogel en el aductor derecho y Noguera en el soleo izquierdo. El uruguayo no sería arriesgado, mientras que el ex Banfield será evaluado, caso contrario el entrenador podría repetir los mismos 11 que derrotaron a Barracas Central.



En ese sentido, el probable equipo sería Andújar; Godoy; Jorge Morel, Lollo, Mas; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Zuqui, Rollheiser; Piatti, Leandro Díaz. En caso de llegar en condiciones Noguera, la duda es si sale Lollo o Morel.



En cuanto al panorama de jugadores lesionados, Mauro Boselli aún no realizó trabajos de campo y continúa con el tratamiento por su desgarro en la fascia plantal del pie derecho, lesión que según el cuerpo médico del club hay que seguir día a día y no tiene un tiempo estimado de recuperación.



La idea es que llegue al partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, ante Paranaense de Brasil, a disputarse el jueves 11 de agosto.



Estudiantes volverá a jugar de visitante frente a Boca después de más de dos años. La última vez fue por la Superliga 2019/2020, el 15 de septiembre del 2019, cuando se impuso el equipo de Gustavo Alfaro sobre el de Gabriel Milito 1-0, con gol de Emanuel Reynoso.