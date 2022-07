La ministra de Economía, Silvina Batakis, viajará a Washington para reunirse el lunes con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Será el primer encuentro que mantendrán de manera personal Batakis y Georgieva tras el contacto virtual del 6 de julio, luego de que la funcionaria jurara como nueva titular del Palacio de Hacienda.

Batakis iba a acompañar inicialmente a Alberto Fernández a Estados Unidos, pero el presidente canceló su viaje debido a que la bilateral con su par estadounidense Joe Biden fue suspendida luego de que este último se contagiara de Covid. Pese a ello, en la Rosada evaluaron que era importante que la ministra viaje a Washington para ratificar su compromiso con el acuerdo firmado por Argentina con el FMI.

Además de reunirse con Georgieva, Batakis mantendrá contacto con representantes del Tesoro de Estados Unidos y el Banco Mundial. También conversará con inversores, analistas Wall Street y representantes de las empresas Google, Amazon, Chevron y General Motors.

Se jubila Rice

Georgieva informó este viernes a través de un comunicado que el vocero del FMI, Gerry Rice, se jubilará el próximo 1 de diciembre. “Gerry, el Director de Comunicaciones y Portavoz del FMI, es uno de nuestros líderes más respetados”, dijo Georgieva.

“Desde que se unió al Fondo, inicialmente como Director Adjunto en 2006 y luego como Director en 2011, ha tenido un impacto indeleble en la eficacia de la institución, al transformar la forma en que se comunica el Fondo, reforzando así su posición y reputación entre nuestros miembros, partes interesadas y el público en general", añadió.

Rice es un director muy conocido por los periodistas argentinos y del mundo, ya que quincenalmente suele brindar su tradicional conferencia de prensa, para atender las inquietudes de la prensa global en cuanto al funcionamiento del FMI.

Además, participó en la comunicación de los últimos acuerdos y la marcha de los mismos, que la Argentina rubricó con el FMI en el 2018 y el más reciente de marzo de 2022. “Desde que me convertí en Director General, he confiado y me he beneficiado enormemente de la experiencia, el juicio y los consejos de Gerry, así como de su amistad duradera. Hablo por todos los colegas al decir que lo extrañaremos”, afirmó la titular del Fondo.