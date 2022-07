Cinco efectivos de la Policía Bonaerense que se encontraban de guardia la noche en que Daiana Abregú apareció ahorcada en una celda de la comisaría de la localidad de Laprida —en la provincia de Buenos Aires— fueron detenidos este domingo, por orden del fiscal José Ignacio Calonje.

Así lo confirmó el abogado de la familia Abregú, Sergio Roldán, quien explicó que "en el día de hoy (por este domingo) alrededor de las cuatro y media de la tarde, nos concedieron la detención" de los efectivos que había solicitado el lunes pasado.

"En principio hay cinco funcionarios policiales detenidos, que serán indagados el martes", confirmó el abogado en declaraciones al medio local Noticias Laprida. Y añadió que la carátula de la causa pasará de “averiguación de causales de muerte” a "homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de sus funciones”.

El pedido de detención afecta a los efectivos Vanesa Soledad Nuñez, Juliana Zelaya, Adrian Osvaldo Nuñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur, quienes estaban de guardia la noche del 5 de junio en que la joven, de 26 años, fue encontrada muerta en una celda de la comisaría primera de Laprida.



El caso

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, fue demorada por supuestos "disturbios en la vía pública". La llevaron a la comisaría primera de Laprida, una localidad bonaerense situada a 500 kilómetros de Capital Federal, y horas después fue encontrada muerta en una celda, ahorcada.

Según la versión de la Policía, que consta en el parte, la joven "se quitó la vida, concurriendo ambulancia con médico de guardia del hospital local, continuando con maniobras de RCP, sin lograr su reanimación".

Los efectivos que se encontraban de guardia ese día afirmaron que a Dainana "la encontraron fallecida" cerca de las 15.30 hs. La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte".

La familia Abregú nunca creyó en esta hipótesis. La hermana de Daiana, Antonella, dijo creer que la joven "no se colgó", sino que los policías "armaron todo". En declaraciones a AM 750, dijo que la familia fue notificada tres horas después de la muerte de Diana y consideró que esta demora podría indicar el tiempo de armado de la escena para que coincida con un daño autoinfligido.

Asimismo, remarcó que los efectivos “decían que mi hermana había estado violenta y que había estado exaltada", pero que "el médico que estaba a las 7 cuando le hicieron los estudios antes de encarcelarla declaró que ella no estaba alcoholizada, que no estaba nerviosa, que no estaba alterada tampoco y que simplemente estaba llorando un poco porque no quería que la arresten porque quería volver con su nene”.



Reclamos y segunda autopsia

Ante las sospechas de que Daiana no se suicidó y que la Policía armó la causa, la familia y organismos de Derechos Humanos reclamaron hacer una segunda autopsia al cuerpo de la joven.

El informe preliminar de esta reautopsia al cuerpo de Daiana Abregú, determinó que la joven de 26 años "no presentaba lesiones en el cuello compatibles con ahorcamiento y que murió por un cuadro general asfíctico", por lo que para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) "este resultado echa por tierra la hipótesis del suicidio".

"La escena en que fue hallado su cuerpo fue armada por los funcionarios policiales para ocultar lo ocurrido, confirmando varios indicios obrantes en la causa", aseguró la CPM a través de un comunicado.

En el informe preliminar de la segunda autopsia indicó que "examinado el cuello, no se observó surco de ahorcadura" y "no se constataron lesiones en músculos del cuello (…)" ni "se constataron alteraciones en laringe".