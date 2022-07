El plenario de secretarios generales nucleados en la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) resolvió realizar una medida de fuerza por 72 horas a partir de mañana en reclamo de la apertura de la paritaria salarial, y el adelantamiento del pago de 16 por ciento que corresponde a la paritaria cerrada en marzo. El paro, al que no adhieren los municipales de Rosario que realizaron un acuerdo local que se dará a conocer hoy en una conferencia de prensa frente al Palacio Municipal, se realizará sin concurrencia a los lugares de trabajo. Además, el plenario de Festram acordó movilizar este jueves a la Casa de Gobierno y al Ministerio de Trabajo en la ciudad capital. De todos modos, quedó abierta una instancia de negociación ya que intendentes paritarios mantendrán hoy un encuentro con los dirigentes municipales en la sede de la Federación para llegar a un acuerdo y así evitar la medida de fuerza.

El paro decretado ayer por el plenario de secretarios generales de Festram fue votado por 39 de los 42 sindicatos que integran la Federación. Es la continuidad de la medida de fuerza realizada jueves y viernes de la semana pasada en reclamo por la reapertura de las negociaciones paritarias y el adelantamiento inmediato del pago de 16 % correspondiente a la paritaria anterior. Ese acuerdo contempló un incremento para los trabajadores municipales del 46% en varios tramos: 22% en marzo, 4% en mayo y junio, 6% en julio, y otro 5% en agosto y septiembre.

Ayer, el plenario resolvió endurecer el plan de lucha con un paro de 72 horas los días miércoles, jueves y viernes. Pero el curso de la medida de fuerza anunciada puede dar un giro ya que, según confirmó a este diario el titular de Festram, Jesús Monzón, hoy habrá una reunión con intendentes en la sede de la Federación. "Los vamos a atender, si se avanza y acordamos vamos a hacer un acta para que lo homologue el municipio con la firma y el Ministerio de Trabajo, de esa manera se transforma en ley y va a parar a los 45 mil municipales de la provincia", indicó el dirigente gremial.

"Rosario tuvo un acuerdo local que no conocemos y no va a parar, sigue estando dentro de Festram pero no en el Consejo Directivo. En Santa Fe, Asoem hizo una asamblea (en la que decidieron desafiliarse de la Federación) pero no tienen certificación de autoridades de la elección que le da el Ministerio de Trabajo y no tienen rubricado los libros de actas para hacer asambleas e irse de Festram. En Santa Fe tuvieron lista opositora en las elecciones y sacaron 1.600 votos, y el compañero está trabajando dentro de nuestro Consejo Directivo, así que una parte va a parar", explicó Monzón.

El titular de la Federación agregó que un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año pasado sentenció que los únicos que están facultados para discutir paritarias en la provincia con un piso son los secretarios de Festram. "Después, cualquier sindicato que lo pueda hacer en lo local puede trabajar por arriba de ese acuerdo. Rosario lo hizo, pero nosotros no queremos acuerdos locales porque perjudican a los jubilados. Cuando tenemos un acta paritaria de Festram, automáticamente los jubilados cobran el aumento igual que nosotros. Cuando se hace el acta por localidades, ese acuerdo no va a la Caja de Jubilaciones y empiezan los problemas", concluyó Monzón.