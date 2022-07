El próximo mes el gobierno pagará un bono de 11 mil pesos a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, un universo de 1.300.000 personas. El bono se sumará a los 22.770 mil pesos que cobran los beneficiarios del programa. El presidente Alberto Fernández anunció la medida durante el acto con el que reinauguró la Unidad Turística de Chapadmalal. El bono era uno de los reclamos que llevaron a las protestas de la semana las organizaciones sociales cercanas al gobierno y la izquierda. Responde una de las demandas, pero todavía no la resuelve.

"El 5 de agosto vamos a pagar el bono de mitad de año a todos los que reciben el Potenciar Trabajo y vamos a ayudarlos a sobrellevar sus problemas", dijo el jefe de Estado en el cierre de su discurso. "Nosotros, como lo dije el primer día, tenemos una primera obligación y es con los que están más abajo, primero los últimos, dije aquel 10 de diciembre de 2019", dijo. "Voy a seguir trabajando como ordenó Evita, como enseñó Perón: primero los desposeídos, los que no tienen voz, los desamparados, a todos ellos vamos a ponerlos en marcha de una vez y para siempre".

Las organizaciones sociales se enteraron temprano de la medida a través de una comunicación con el Ministerio de Desarrollo Social. El bono no es un aguinaldo ni un aumento. Pero según una de las organizaciones consultadas es un “refuerzo de ingreso” que el Gobierno empezó a pagar a los sectores más vulnerables en mayo y en junio de 9.000 pesos cada mes. En julio el “refuerzo” no se pagó. En ese sentido, el anuncio parece un avance, pero también es observado en las organizaciones como un retroceso respecto de lo que venía ocurriendo: en mayo y en junio, el refuerzo se había pagado no sólo a los beneficiarios del Potenciar Trabajo sino también a jubilados, monotributistas y precarizados, mientras que este refuerzo se anunció solo para el Trabajar, explican desde Unidad Piquetera.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social indicaron que se trata de una medida similar a la adoptada a mediados del año pasado e impactará sobre "casi 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo". Los 11 mil pesos se sumarán al haber de agosto de $22.770, que es la suma que perciben los inscriptos en el programa y que constituye la mitad del salario mínimo, vital y móvil.