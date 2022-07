El ex arquero del seleccionado argentino Sergio Romero negó contactos con Boca Juniors, y adelantó su deseo de continuar su carrera en el fútbol europeo luego de cumplir con la rehabilitación de una lesión sufrida en marzo pasado.



"De Boca no me llamaron en estos momentos, creo que tienen un gran arquero como (Agustín) Rossi. Cuando me han llamado, en la época de Guillermo (Barros Schelotto), era difícil venir porque en ese momento estaba en el (Manchester) United con posibilidades de jugar", comentó en diálogo con los canales ESPN y TyC Sports.



Romero, de 35 años, se entrena en el predio Tita Mattiussi de Racing Club, su cuna futbolística, a la espera de obtener el alta médica, algo que espera durante la próxima semana. "Ya estoy en la última etapa de la recuperación después del suceso que me tocó vivir en Venecia cuando choqué con un compañero, se me desprendió un pedazo de cartílago de una rodilla y tuvieron que hacerme una limpieza", contó.



Ante las tensiones por la renovación del contrato de Rossi en Boca, Romero fue mencionado como un posible objetivo del "Xeneize" pero el propio futbolista expresó la voluntad familiar de volver a Europa: "Esa es la idea, tengo muchas ofertas del exterior. La semana pasada descarté tres de Arabia".



A futuro, sí admitió la posibilidad de jugar en su país: "Uno nunca descarta ninguna propuesta, si es que llega. Estaría dispuesto a volver a Racing si algún día me necesitan. Hoy el club tiene tres muy buenos arqueros, dos muy jóvenes como 'Chila' (Gastón Gómez) y (Matías) Tagliamonte y sería una pena muy grande venir a taparles el lugar".



"Sé que tengo las puertas abiertas de Racing porque es parte de mi vida, como lo es la Selección también", abundó.



A propósito, Romero auguró que el equipo nacional hará "un gran Mundial" en Qatar luego de haber ganado la Copa América el año pasado. "El equipo está muy bien y el hecho de haber ganado un título reforzó la unión del grupo. Se necesitaba para descomprimir", consideró.



El arquero afirmó que actualmente "se está viendo la mejor versión de Leo (Messi)" en el seleccionado "simplemente porque está más grande y piensa mucho mejor las cosas". También destacó el trabajo del DT Lionel Scaloni, al relativizar su falta de experiencia al momento de asumir el cargo: "Cuando un entrenador convence al jugador, no importa la edad ni la trayectoria".



Romero, subcampeón mundial en Brasil 2014, es el arquero de mayor presencia histórica en el seleccionado argentino con 96 partidos y en la actualidad permanece sin club tras desvincularse del Venecia, donde jugó su último partido ante Sassuolo (1-4), el 6 de marzo de este año.