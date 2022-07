El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, volvió a cargar contra los sectores populares, otra vez con declaraciones estigmatizantes y discriminatorias. En esta ocasión pidió “poner un límite de natalidad en los hogares pobres”, para que Argentina no se convierta “en una gigantesca villa miseria” y así evitar “subsidiar la pobreza” con los planes sociales.

"Si a cada persona beneficiaria de planes se le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo, porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos", sostuvo el legislador.

En diálogo con Infobae, dijo -sin presentar datos- que hay sectores que buscan tener más hijos para percibir una mayor asistencia social: "La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales está alrededor de 4 y 5 veces superior a la tasa de crecimiento de la población de clase media y media alta, como consecuencia de lo cual esto significa que, si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en otro medio siglo, luego de 60 años de decadencia".

El economista liberal pidió, en ese sentido, "auditar" los planes sociales y "eliminar los que son truchos", y "limitar la cantidad de hijos que las personas tengan". "Uno no puede darle una AUH por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más allá no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza", indicó para completar el relato discriminatorio.

El informe que desmiente a Espert

“Hay más embarazos por la AUH”, es una frase que se instaló cuando comenzó a implementarse la AUH en 2009. Fueron dirigentes como Miguel Del Sel (PRO) y Julián Dindart (UCR), quienes la pregonaron.

Sin embargo, según un informe de la Secretaria de Seguridad Social, no existen grandes diferencias en la cantidad de hijos por los que las familias cobran las asignaciones familiares. En todos los casos, el promedio es menor a 2.

Aquellos que perciben la AUH tienen un promedio de 1,8 hijos, lo que no difiere del resto de los beneficiarios, desmintiendo así que "las mujeres se embarazan para cobrar la Asignación.

Mientras tanto, los trabajadores en relación de dependencia tienen en promedio 1,63 hijos por los que perciben asignaciones; en tanto los beneficiarios de desempleo tienen 1,68 y los trabajadores inscriptos en el monotributo 1,57; mientras los beneficiarios de Pensiones no contributivas (PNC) poseen 1,73.