La diseñadora de moda Monica Lewinsky le pidió este martes a la cantante Beyoncé (Giselle Knowles-Carter) que cambie la letra de una de sus canciones en la que la menciona y hace alusión a la relación que mantuvo con el exmandatario de Estados Unidos Bill Clinton a fines de los '90.

Si bien la canción fue lanzada en 2013, Lewinsky insistió con su reclamo porque Beyoncé prometió a comienzos de la semana que cambiará la letra de una canción de su último disco luego de una ola de críticas que la acusaron de discriminar a las personas con discapacidad motríz.

Mientras se hacía viral la declaración de la cantautora estadounidense, Lewinsky compartió en su cuenta de Twitter una publicación de Variety que relata lo sucedido con “Heated” y escribió: “Ya que estamos en eso... #Partition”. Así, efectivamente, la exbecaria de la Casa Blanca exigió la modificación de una parte del tema escrito casi diez años atrás por varios autores. “Como Monica Lewinsky, puso todo en mi vestido”, dice la letra de la canción. Ese vestido azul fue un ícono clave en la historia y será recordado mundialmente durante años.

El “Lewinsky Clinton Gate” involucró a la exbecaria con el entonces presidente Bill Clinton, con quien había tenido un “affaire sexual”. Esa parte del tema hace alusión a uno de los momentos más icónicos del caso, cuando en la etapa final del juicio por acoso sexual contra el expresidente (iniciado por otra mujer), ella mostró el vestido que guardó como prueba durante el proceso judicial porque estaba manchado con fluidos de Clinton.

No es la primera vez que Lewinsky reclama que algunos artistas se burlan de ella utilizando su nombre o aquel hecho como una broma. “Miley Cyrus hace referencia a mí en su acto de twerking, Eminem rapea sobre mí y el último éxito de Beyoncé me saluda. Gracias, Beyoncé, pero si hablamos de verbos, creo que quisiste decir ‘Bill Clinton dejó todo en mi vestido’ no ‘Monica Lewinsky”, declaró en una entrevista publicada por Vanity Fair en 2014.



Beyoncé cambiará la letra de una canción considerada ofensiva para personas con discapacidad motriz

Beyoncé anunció que cambiará la letra de una canción de su último disco, lanzado el viernes pasado, debido a que contiene una palabra considerada ofensiva para las personas con discapacidades motrices y cognitivas.

El tema en cuestión es "Heated" (Caliente, en español), que se encuentra dentro de su exitoso y anticipado álbum "RENAISSANCE". La canción, que cuenta con influencias del afrobeat y la música electrónica, se escucha a la intérprete de 40 años en un club, pero despertó una ola de críticas en redes sociales.

Hacia el final de la composición, la también compositora y productora canta "Spazzin' on that ass, spaz on that ass", qué traducido significaría "perdiendo el control del trasero" o "haciendo movimientos espásticos con el trasero". El problema surgió con la palabra "spaz" el cual refiere a la espasticidad y es considerado un insulto para las personas con discapacidades psicomotrices, acusando a la cantante de "capacitismo". Además, en la jerga callejera el término se usa para suplir insultos como "tonto" o "torpe".



En la letra, Beyoncé hace mención a su tío Johnny, quien al comienzo de la carrera de la superestrella colaboraba para crear y coser vestidos para sus presentaciones. El mencionado familiar falleció a comienzos de los 90 por una enfermedad relacionada con el VIH, según lo relatado por la propia cantante.

A esta controversia, se sumó una columna de la activista Hannah Diviney en el diario británico The Guardian titulada "Cuando Beyoncé lanzó el mismo insulto que (la cantante) Lizzo en su nuevo álbum, mi corazón se hundió". Y remarcó: "El compromiso de Beyoncé con la narración musical y visual no tiene paralelo. Al igual que su poder para que el mundo preste atención, a sus narrativas, las luchas y la experiencia vivida como mujer negra... Pero eso no excusa su uso del lenguaje capacitista".

En esta línea, la activista recordó lo ocurrido con la cantante Lizzo semanas atrás, cuando lanzó su sencillo promocional "Grrrls", que también incluía el mismo insulto. Tras las repercusiones, la letra fue cambiada inmediatamente. En las últimas horas, representantes de Beyoncé, ganadora de 28 premios GRAMMYs, enviaron un comunicado a la revista Variety en la que adelantaron que se eliminará esa expresión de la canción.

“La palabra, que no fue utilizada intencionalmente de manera dañina, será eliminada y reemplazada”, aseguraorn.