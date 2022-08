El secretario general del gremio de Canillitas y senador bonaerense Omar Plaini destacó este miércoles la llegada de Sergio Massa al gabinete nacional y expresó su deseo de que este “nuevo esquema institucional sea una inyección de aire fresco, de propuestas y fortalecimiento de la coalición”.

“Siempre las expectativas traen consigo esperanzas. Creo que hay una nueva forma de cohabitación. Ojalá que eso signifique retomar el camino de un estado organizado. Ir hacia un capitalismo organizado que nos permita profundizar el Estado con una mayor capacidad regulatoria”, señaló Plaini por AM750.

Sin embargo, se manifestó cauto al exponer su visión sobre Massa: “El tiempo dirá a medida que vayan avanzando los días y veamos las respuestas del nuevo rediseño”.

Para esto, Plaini consideró que será central “evitar la movida que hace el capitalismo especulativo y financiero de empujar corridas cambiarias y financieras”.

“Estará en la capacidad del nuevo ministro ver cómo resolvemos esto. Esperemos que no haya una devaluación, que no haya ajuste, pero es difícil. El problema central es que planteó en 2017 la vicepresidenta, que es una economía bimonetaria. Hay que lograr un gran acuerdo para constituir una moneda de reserva. Ese guante no lo recogió nadie”, añadió.

El rol de la oposición

Finalmente, Plaini consideró que “no ve a la oposición dispuesta” para poder entablar un diálogo y entendimiento. Lo sintetizó con una única idea: “Las cabezas más visibles, que deben tener la mayor responsabilidad, todo el tiempo están en una situación de agresividad, cuando son los grandes responsables de haber dejado a la Argentina con un colapso económico y un megaendeudamiento”.

“Hoy no los veo predispuestos. Al contrario, dicen que van a volver para hacer más rápido todo lo que hicieron mal. La situación es muy difícil. Dependemos de nosotros mismos. Le pedimos al Gobierno que no se quede a mitad de camino. Porque fue a un modelo de capitalismo de articulación, con todos los actores de poder”, añadió.

Y finalizó: “Claramente, un ejemplo es Arcor, que se sentó con el Gobierno y al día siguiente aumentó los precios. Hay que usar las herramientas que tiene el Estado. Sino, seguimos en problemas. Hasta ahora nos quedamos a mitad de camino. Por eso se explica la situación que estamos viviendo hoy. Hay trabajadores con empleo en dificultades”.