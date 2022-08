En una semana marcada por los crímenes de dos adolescentes de 13 y 15 años entre otros, el intendente Pablo Javkin reiteró ayer su reclamo por un mayor control en las cárceles. "Los hechos que ven hoy, dentro de dos o tres meses nos vamos a encontrar que fueron ordenados desde un pabellón. Tienen que controlar las cárceles, no puede ser que dominen las calles, que sea un coworking o un home office del delito. En las calles se sufre lo que se define en las cárceles, eso no lo podemos permitir", afirmó el jefe del Palacio de los Leones luego de encabezar el acto por los 170 años de la declaración de ciudad. También le apuntó a la policía. "La deficiencia es muy notoria, se producen los hechos y nunca hay enfrentamientos o persecución", cuestionó el intendente. "Es doloroso que muchos naturalicen la pérdida del futuro de nuestros pibes y pibas. Les aseguro que nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante quienes abandonan a Rosario", dijo Javkin, quien volvió a pedir por la autonomía: "Sabemos mejor que nadie qué sucede en nuestras calles y dónde hace falta actuar más", planteó.

Durante el acto en el Monumento para conmemorar el 170° aniversario de la declaración de Rosario como ciudad, Javkin señaló en uno de los pasajes más fuertes de su discurso: "Podríamos tomarnos todo el día para revivir la historia de hazañas de Rosario, que enfrentó guerras, vetos y un sinnúmero de crisis sin abandonar sus sueños. Pero la urgencia de los tiempos que corren nos exigen decisión para luchar contra las mafias que tanto lastiman a los rosarinos y rosarinas".

"Esta ciudad tiene que ser autónoma. Hoy que el futuro de nuestras familias se ve sometido a la economía del delito que se lleva la vida de nuestros pibes y pibas, exigimos que si no van a cuidarnos, déjennos hacernos cargo. Dennos la autonomía. No queremos más anuncios injustos y decisiones deficientes desde los despachos de burócratas que no saben nada de Rosario. Queremos autonomía porque sabemos mejor que nadie qué sucede en nuestras calles y dónde hace falta actuar más", agregó.

Al término del acto, el intendente cuestionó a la policía: "Es muy notoria la deficiencia, la falta de presencia, se lo hemos planteado a las autoridades. Se producen los hechos y nunca hay una persecución. Por suerte se está recuperando el policía Sanabria, es un caso en el que ustedes van a registrar un enfrentamiento, pero cuántos más recuerdan. Lo digo con sentido contributivo y por eso reclamo más potestades".

"No es que uno se cree un superhéroe, pero vivo acá, sé lo que sucede, los vecinos me escriben, conozco a los vecinos en cada barrio. Déjennos disponer por lo menos de controlar cómo se distribuyen las fuerzas porque se repiten los mismos barrios de la ciudad", subrayó el intendente. "Hoy estamos viendo en toda la Argentina hechos como los que vemos acá día a día, no lo digo para negar lo que nos pasa acá, si no para que se entienda que es un fenómeno nacional, sucede con un chiquito en La Matanza o en un barrio de emergencia de CABA. Es porque la Argentina no tiene ni penales de máxima seguridad, ni control sobre las economías criminales, ni forma de controlar el ingreso de armas. Cuando esto se extienda vamos a estar en una situación más grave", aseguró.

Javkin sostuvo que "mucha gente viene a Rosario y ve los fines de semana con los parques llenos, y se pregunta ¿cómo es? Es así, contradictoria, pero la desigualdad de las situaciones se dan en barrios donde se repiten los hechos. Tenemos que hablarles a esos vecinos y poder darles tranquilidad y paz, con derechos, posibilidad de trabajo para nuestros chicos, pero también con presencia de las fuerzas que tienen que cuidarnos".

Consultado sobre si la autonomía puede ser una parte de la solución para luchar contra el narcotráfico en la ciudad, Javkin respondió: "Rosario no puede no ser autónoma, esta es una discusión que tiene 170 años, siempre se quiso evitar que esta ciudad tenga autonomía. Tuvimos que esperar casi 70 años desde que se izó la bandera para que nos vayan reconociendo niveles de autonomía para elegir un jefe político".

Según el intendente, "va a ser mejor que nos dejen aportar en serio, y no estamos pidiendo nada que no tenga cualquier municipio de la Argentina donde la autonomía municipal está consagrada por la Constitución. Si no se puede hacer en forma general, hagámoslo en forma parcial". En ese sentido, Javkin destacó: "En la semana vamos a tener a legisladores discutiendo acá una propuesta que nosotros hacemos, que tiene que ver con un mayor rol de los intendentes, no en una nueva policía si no sobre la designación de los jefes. Ojalá podamos llegar a un acuerdo e ir teniendo avances, y que esos avances nos permitan que se note en la vida de las calles de nuestra ciudad".