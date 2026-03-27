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Encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

Referentes latinoamericanos llamaron a una “revolución de conciencias”

Denunciaron la injerencia del Poder Judicial en la democracia. Estuvieron Wado de Pedro, Abel Furlán y la secretaria de Mujeres de México, entre otros.

20260326 Mesa Crisis y futuro de la Democracia. Ana Arias, Wado de Pedro, Juan Martin Mena, Abel Furlan
Ana Arias, Eduardo de Pedro, Juan Martin Mena y Abel Furlán. ( Leandro Teysseire)

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