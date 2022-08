La Dirección Nacional de Población elaboró un informe en el cual identificó la existencia de 348.288 apellidos distintos en toda la Argentina, entre los que se destacan González, Rodríguez y Gómez como los más frecuentes.



El documento confeccionado por la DNP, oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper), denominado “Distribución geográfica de apellidos en Argentina” analiza la distribución espacial de los apellidos de la población actual del país.

De los datos se desprende que si bien el 79 por ciento de la población se identifica con nombres de familia portados por 500 o más personas, éstos representan sólo el 2 por ciento de la totalidad de apellidos de todo el territorio.

En ese sentido, la mayoría de los apellidos (69,9%) son portados por entre 2 y 99 personas (representando el 9,43% de la población). En tanto, 73.363 apellidos (el 20,5%) posee un único representante (0,15% de la población).

Los apellidos más frecuentes

1 - González

2 - Rodríguez

3 - Gómez

4 - Fernández

5- López

6 - Martínez

7 - Díaz

8 - Pérez

9 - Sánchez

10 - Romero

González, Rodríguez y Gómez encabezan el listado de los apellidos más frecuentes que se pueden encontrar en suelo argentino. Fernández y López le siguen en el ránking como los más recurrentes a nivel nacional, con más del 1% de la población cada uno.

Los apellidos que siguen en esa nómina son Martínez, Díaz, Pérez, Sánchez y Romero, todos con cifras inferiores al 1%.

Estos 10 apellidos, todos de ascendencia española, representan el 10.4% de la población nacional.

En esta misma línea, en el 50% de las jurisdicciones el apellido González coincide con el más común a nivel nacional.

Por otra parte, resulta llamativa la ausencia de nombres de familia de origen italiano, siendo que esta inmigración aportó 2 millones de personas entre 1881 y 1914.

Provincias con "apellidos" distintos

El informe señala en otro de sus apartados que haciendo foco en el interior de las provincias, en algunas preponderan nombres de familias diferentes al ranking expuesto a nivel nacional.

Esto quiere decir que, por ejemplo, en Catamarca el apellido preponderante es Carrizo, que en San Juan es Castro, que Mamani prepondera en Jujuy y que Lucero es el más elegido en San Luis.

En cuanto a cada jurisdicción, sobre los porcentajes de apellidos más frecuentes de personas no nacidas en Argentina, el 62% de apellidos de inmigrantes coincide con el ranking de apellidos más frecuentes en el país.

Este último punto demuestra que aunque las personas extranjeras suman su acervo a la diversidad cultural de Argentina, no necesariamente aportan apellidos.

Por último, al analizar apellidos de inmigrantes surge que la mayoría de las personas no nativas con apellido González nacieron en Paraguay (apellido más frecuente, entre no nativos, en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe). Las personas apellidadas Flores o Mamani lo hicieron en Bolivia (más frecuente, entre no nativos, en Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja, Mendoza y Tucumán).