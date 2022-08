Tras la expectativa generada en los últimos días, el experimentado arquero Sergio "Chiquito" Romero hizo este mismo lunes su presentación oficial como nuevo refuerzo de Boca, acompañado por Jorge Amor Ameal, presidente de la institución, y Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol.

"Después de tantos años en Europa, el reto de todo futbolista era venir al club más grande de la Argentina. Es un paso muy importante llegar a Boca, estoy feliz con esta posibilidad. Físicamente estoy muy bien para jugar", arrancó diciendo en conferencia de prensa el arquero que jugó la última temporada en el Venezia de Italia.

"Le conté a Román (Riquelme, vicepresidente del club y titular del Consejo de Fútbol) que tenía posibilidades en Inglaterra, en la Premier League. Pero finalmente lo hablé con mi mujer y nos pusimos de acuerdo en venir acá. Creo que atajar en Boca fue una de las grandes decisiones que tomé en mi vida. De acá se dice que la Bombonera tiembla con su gente", afirmó el nacido en Bernardo de Irigoyen, Misiones, quien debutó en el fútbol argentino jugando para Racing.

En cuanto a su paso académico, el jugador de 35 años se refirió al desinterés de Racing, ya que incluso se estaba entrenando en el predio Tita Mattiussi del club de Avellaneda: "Estoy en la etapa final de mi rehabilitación y pese a estar haciendo parte de la recuperación en Racing, nadie me propuso nada desde Avellaneda, por lo que estaba a disposición".

Fueron apenas cuatro partidos los que jugó Romero en Avellaneda, ya que rápidamente fue vendido al AZ Alkmaar de Países Bajos. Formado previamente en la CAI de Comodoro Rivadavia, Chubut, debutó en el Clausura 2007 con Gustavo Costas como DT y a los meses fue campeón del mundo Sub 20 en Canadá con Hugo Tocalli como entrenador y un equipo donde despuntaban Sergio Agüero y Maxi Moralez.

Luego vinieron pasos por Mónaco, Sampdoria, Manchester United y, finalmente, Venezia. Mientras tanto, se consagró en la Selección: jugó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y se quedó con el récord de más partidos disputados para un arquero (96).

Preguntado sobre Marcos Rojo, con quien compartió plantel en la Selección y el United, el arquero no dudó: "Con Marcos tenemos amistad de años y siempre hablo; es más, desde que él llegó acá me quemó la cabeza para que venga a Boca".



"Desde mañana me voy a enfocar para hacer lo mejor en Boca. Me pude rehabilitar con la gente de AFA y por eso también le agradezco al presidente Claudio 'Chiqui' Tapia. Yo estoy en condiciones de trabajar a la par del grupo. No pienso en la Selección en este momento, tengo que dar todo en Boca y a partir de eso las cosas vendrán solas", agregó sobre la chance de estar en Qatar a fin de año.

Por último, acerca de la posibilidad de debutar el próximo domingo ante la Academia, disparó: "Soy hincha de Racing, pero si me toca estar ante ellos, lo tomaré como un profesional, porque yo ahora debo defender estos nuevos colores. Entiendo que acá todos somos muy pasionales, pero de Avellaneda no recibí ningún llamado. Y venir a Boca es un paso muy grande en mi carrera".