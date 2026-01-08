Omitir para ir al contenido principal
El Congreso buscará rechazar el veto

Lula da Silva vetó una ley que reducía la condena a Jair Bolsonaro

El mandatario lo hizo en una ceremonia oficial por el aniversario del ataque bolsonarista de 2023. El expresidente fue condenado por esa intentona.

Lula y Boisonaro, enemigos políticos. (NELSON ALMEIDA EVARISTO SA/AFP)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Hegel

El Estado como verdadero garante de la libertad.

Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica

Por Pablo Caramelo*

SALÍ Especialistas II

Poder vegetal

Por Rodolfo Reich
FOTO REDES SOCIALES godoy cruz santino andino

El jugador de Godoy Cruz se puede sumar al plantel de Gallardo

Santino Andino está más cerca de River Plate

El acceso a la vivienda, cada vez más difícil.

Condiciones leoninas en el mercado de alquiler

Por Mara Pedrazzoli

Volvió a defender el secuestro de Maduro

El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz

Desalojo Cooperativa de Cartoneros

Está en Parque Avellaneda desde hace 15 años

El GCBA desalojó el predio de una cooperativa de cartoneros

Por Santiago Brunetto
Jorge Macri

El Mercado de Liniers, moneda de cambio

A falta de cash, buenos son los negocios inmobiliarios

Gonzáles Fraga, Llach y otros 16 exdirectivos

Megafraude de Vicentín: embargan a exfuncionarios macristas del Banco Nación

De la Coalición Cívica, al PRO a LLA

La conversión de Fernando Iglesias tuvo premio: Milei lo nombró embajador en Bélgica

En Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para sancionarla

A la caza de voluntades por la reforma laboral

Por Paula Marussich

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de enero de 2026

Luis Caputo

Sorpresiva presencia del Bank of China en los u$s 3000 millones del crédito REPO

Aporte de 6 grandes bancos para evitar el default

Containers

En 2025 quedó 5.224 millones de dólares en negativo

Fuerte déficit comercial con Brasil

En 2024 hubo 32 y en 2025 subieron a 56

Entre Ríos: crecieron las mordeduras de serpientes en 2025

Consecuencias concretas del calentamiento global

Fuertes vientos y nevadas ponen en alerta a varios países europeos

Se investigan las causas

Choque entre colectivos en Balvanera: hay 18 personas heridas

"Estos fármacos por sí solos pueden no ser suficientes"

Ozempic en la mira: un estudio cuestiona eficacia a largo plazo del medicamento para adelgazar

FOTO AFP donald trump pelota balon futbol

El imperialismo de Trump está de moda y va por Chiqui Tapia

Por José Luis Lanao
FOTO PRENSA RALLY DAKAR 2026 arabia saudita rally dakar 2026 moto luciano benavides

La dupla Cavigliasso-Pertegarini y Luciano Benavides, los más destacados

Dakar 2026: ¿cómo les fue a los argentinos en la cuarta etapa?

PERTH (Australia), 07/01/2026.- Sebastian Baez of Argentina in action against Stan Wawrinka of Switzerland during the quarterfinal match between Switzerland and Argentina at the United Cup tennis tournament at the RAC Arena in Perth, Australia, 07 January 2026. (Tenis, Suiza) EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

La caída 2-1 dejó al conjunto albiceleste fuera de las semifinales

Argentina no pudo con Suiza y quedó eliminada en la United Cup