Estudiantes, empresarios, artistas, movimientos sociales, académicos y sindicatos brasileños se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP) para leer dos manifiestos a favor de la democracia y el estado de derecho, de cara a las presidenciales del 2 de octubre.

El encuentro comenzó con la lectura de la primera carta impulsada por la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), empresas y sindicatos. Este documento fue firmado por varios de los precandidatos presidenciales registrados al momento, con la excepción del presidente Jair Bolsonaro, quien ha criticado la carta y cuestionado las garantías electorales en Brasil.

Posteriormente, tres profesoras de la USP procedieron con la lectura de la “Carta a los brasileños y las brasileñas en defensa del Estado Democrático de Derecho”, impulsada por exalumnos de la facultad y que ya cuenta con casi 900 mil firmas.

El director de la Facultad de Derecho de la USP, Celso Campilongo manifestó: “Aquí tenemos un encuentro de sindicalistas, empresarios y movimientos sociales de la sociedad civil. Eso demuestra que las elecciones ya tienen un ganador, este ganador es el sistema electoral brasileño”.

“Nosotros, en la USP, perdimos vidas preciosas durante un período de excepción, las cicatrices aún son visibles, vidas que fueron arrebatadas por la represión del libre pensamiento. Durante ese período, perdimos 47 personas que formaban parte de nuestra comunidad, no lo hemos olvidado y no lo olvidaremos. Quienes rechazan y atacan la democracia no protegen el conocimiento, la ciencia, el pensamiento y no aman la universidad”, señaló el director.

En el encuentro, también tomaron la palabra Armínio Fraga, expresidente del Banco Central, Telma Aparecida, por la Central Única de los Trabajadores, Raimundo Bonfim, por el Frente Brasil Popular, y la abogada Beatriz Lourenço do Nascimento, miembro de la Coalición Negra por los Derechos.

Lourenço do Nascimento aprovechó su intervención en el acto para recordar que “mientras haya racismo no habrá democracia”. “La población negra organizada, las mujeres negras, gente de las favelas, de la periferia, LGBTQIA+, que profesamos religiones de origen africano, quilombolas, gente del campo, de las aguas y de la selva, explotados, trabajadores informales y desocupados, en una coalición negra por los derechos, salimos a exigir la erradicación del racismo como práctica genocida de la población negra”, dijo.

El 11 de agosto se conmemora en Brasil el Día del Estudiante, el aniversario de la creación de las carreras de derecho en el país en 1827 y la lectura de un manifiesto por parte de estudiantes de Derecho para denunciar la dictadura militar en 1977.

La Universidad del Estado de Río de Janeiro (Uerj) también se sumó con una lectura de la carta en su sede. Por su parte, Mario Sergio Carneiro, decano de la Uerj, aseguró: "Soy elector, llevo muchos años votando en las máquinas de votación electrónica. Siempre he tenido el placer de votar de esa manera. Y no tiene sentido -después de todos estos años, cuando el sistema solo ha evolucionado- que tengamos alguna duda".



El expresidente Lula da Silva llamó este jueves a defender la democracia porque implica "defender el derecho a una alimentación de calidad, a un buen trabajo, a un salario justo, al acceso a la salud y a la educación. Lo que el pueblo brasileño debería tener", escribió el candidato presidencial.

Críticas de Bolsonaro

El presidente Bolsonaro rechazó estos manifiestos asegurando que quienes los firman son "caraduras" y que él "lucha" por la "libertad" y la "verdad". En un encuentro con legisladores afines, calificó de antidemocráticas las medidas adoptadas por gobernadores durante la pandemia de covid-19 y reclamó que en ese entonces "nadie decía la palabra democracia".

“Vimos en la pandemia la arbitrariedad cometida por algunos jefes ejecutivos en todo Brasil. Les quitaron el derecho de ir y venir, arrestaron mujeres e hicieron barbaridades, nadie decía la palabra democracia. Respetuosamente, fui en contra de todo eso”, declaró.

La semana pasada, consultado por la iniciativa de la Fiesp, Bolsonaro dijo que se trata de una carta “política”. "Hay una nota de algunos empresarios, algunos banqueros, algunos artistas, a favor de la democracia. ¿Quién está en contra de la democracia en Brasil? ¿En tres años y medio (de gobierno) qué acto mío contra la democracia hubo?", preguntó en su transmisión semanal en redes sociales.