Kevin Federline, el exmarido de Britney Spears, publicó en las últimas horas dos videos en los que se ve a la cantante discutiendo con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, en medio de las acusaciones y revelaciones por las cuales los dos adolescentes dejaron de ver a su madre en los últimos meses.

En la noche de este miércoles, el exbailarín se abrió una cuenta de Instagram (@federline4real) en la que subió las imágenes y señaló: "No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años".

Y continuó:" Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto".

En uno de los videos, se ve a la intérprete discutiendo con los jóvenes a la hora de acostarse, reclamándoles que se burlan y que son rebeldes cuando ella quiere acercarse.

"Esta es mi casa, si quiero entrar y colocarte una loción para tu cara porque está áspera, y todo lo que me dices es 'está bien, está bien' (en todo de burla)... No, no está bien. Será mejor que todos empiecen a respetarme, ¿quedó claro?", sentencia la "princesa del Pop", notablemente frustrada.

Y agrega: "Todos deben comenzar a tratarme como una mujer valiosa. Soy una mujer, ¿entienden? Sean respetuosos y agradables conmigo".

En el segundo video publicado, Britney discute con sus hijos porque Sean salió a una heladería sin su calzado y porque "expone sus pies en público", En tanto, los jóvenes se quejan de que, como castigo, les haya quitado su teléfono celular.

Acusaciones cruzadas

Federline, de 44 años, respondió así a las "acusaciones" de la vocalista de "Toxic", después de que Spears publicara un comunicado asegurando sentirse decepcionada por las declaraciones de su expareja al diario The Daily Mail, donde se filtraron detalles sobre su relación con sus hijos.

Al respecto, Spears remarcó: "Esta situación debería haber sido tratada al 100 por ciento en privado y definitivamente no en internet. ¡Tengo amor en mi casa y tengo bendiciones de las personas a las que permito entrar y salir de mi hogar!"

En este sentido, reveló que tenía permitido ver a sus hijos de 17 y 15 años dos veces por semana y en compañía de un tutor, y que tenía las intenciones de que vinieran "tres veces semanales" a su casa, pero que cada vez que la visitaban "entraban, se dirigían a su habitación y cerraban la puerta".

"¡¿Para qué vienen a visitarme si ni siquiera me visitaban?! Siempre lo intenté (acercarse a ellos), y tal vez por eso dejaron de venir. Quería que me quisieran tanto que podría haberme excedido. Este verano me dijeron, 'puede que vengamos menos'", explicó.

Y agregó: "Hablo de esto porque mi corazón no entiendo la crueldad. Me rompe el corazón por el hecho de que parece que la crueldad gana, y esto no se trata de ganar o perder. No puedo procesar cómo dediqué 20 años de mi vida a esos chicos, cuando todo se trataba de ellos. Ninguna terapia o sentido de adoración podrá arreglar mi corazón".

El abogado de Britney apunta contra Federline: "Se creó varios problemas legales"

Mathew Rosengart, el abogado de la cantante, envió un comunicado a la revista Variety en el que acusó a Kevin Federline de "violar la privacidad y la dignidad de la madre de sus hijos", creándose "varios problemas legales para sí mismo".



“Britney Spears es un ícono brillantemente talentoso y extremadamente trabajador, que es legítimamente querida y respetada por millones de personas en todo el mundo. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo del señor Federline, quien por razones inexplicables decidió dar una entrevista gratuita que lastimó a la madre de sus hijos”, escribió Rosengart, el letrado que sacó a la cantante de la tutoría ilegal de su padre, James Spears.



“Aunque no se haya dado cuenta, el señor Federline no solo violó la privacidad y la dignidad de la madre de sus hijos, sino que socavó a sus propios hijos, cuya privacidad debe proteger. Dejando a un lado su entrevista, la decisión desacertada de Federline de publicar un vídeo antiguo de sus hijos de 11 y 12 años fue cruel, de lo más bajo. Fue aborrecible”, añadió.

“Además de humillarse a sí mismo y violar las normas sociales, ahora también se creó varios problemas legales para sí mismo, que incluyen, entre otros, implicar estatutos de intimidación y acoso cibernéticos, entre otras cosas”, concluyó.

La supuesta razón del alejamiento entre Britney y sus hijos

Federline brindó una entrevista exclusiva al diario británico The Daily Mail y dio detalles del distanciamiento entre la intérprete y sus hijos. Allí, el exactor y rapero explicó que el alejamiento fue decisión de los adolescentes.

"Todo eso ha sido difícil de ver, difícil de vivir, más difícil que cualquier otra cosa", manifestó Federline sobre la reacción de sus hijos a los comentarios que le hacían a su madre en redes sociales.

Pero más allá de la disputa legal entre Britney y su padre, Federline explicó que la determinación final de sus hijos de pasar más tiempo con él se debió a que, en los últimos meses, la cantante realizó "publicaciones cada vez más erráticas" y subió "fotos desnudas" a Instagram.

"Trataron de darle el beneficio de la duda, pero, al mismo tiempo, puedo decir que a veces duele estar en esa posición", dijo Federline.