El referente del Frente Renovador en La Rioja, Ismael Bordagaray aseguró que “dialogó con el Gobernador (Ricardo Quintela) y hablaron de una reestructuración del gabinete, pero no hubo un ofrecimiento formal para ser ministro”.



Bordagaray podría dejar la Función Legislativa y pasar al Ejecutivo. En la tarde del jueves hubo rumores sobre su llegada al ejecutivo por su cercanía con el ministro de Economía. En este sentido estaría a cargo de lo que sería el futuro Ministerio de Transporte y Conectividad provincial, aunque desde el gobierno dijeron que no había nada al respecto sobre la creación de una nueva cartera.

Bordagaray aseguró en declaraciones radiales que “dialogó con el Quintela y que “se está pensando en generar nuevos espacios, nos pidió que trabajemos sobre telecomunicaciones, transporte y conectividad. Nos queremos poner en sintonía con la Nación. Se habló de un esquema que contemple esas áreas, por cómo está organizado la Nación y se pensó en tener un ministerio del área”, expresó el legislador.

Además sostuvo que “le encantaría formar parte del equipo, por ahora no hubo un ofrecimiento concreto. Ayer le comenté a Sergio Massa en lo que estuve trabajando con el Gobernador. Le pedí su visita a la provincia, me dijo que no sabía si podría con la visita presidencial. No creo que pase agosto sin que Sergio venga”, aseguró y agregó que “le dijo a Sergio del tema de los fondos extras por un pedido de Ricardo, los números finales los tiene que definir el Gobernador. En los últimos dos años Sergio nos dio una mano grandísima con este tema”, expresó.

En declaraciones de la semana pasada había anticipado que “Trabajarán para que dentro de la coalición del Frente de Todos, que hoy gobierna la provincia de La Rioja, el Frente Renovador tenga un poquito más de presencia, un rol un poco más preponderante, en algunos departamentos seguramente habrá candidatos, con algunos amigos ya empezaron a dialogar”.

El gobernador Ricardo Quintela reunió a su gabinete en la Residencia este jueves para analizar la situación económica del país y de La Rioja, sin embargo no se habló de cambios o nuevos ingresos en la estructura.