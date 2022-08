Bajo el concepto de una ópera no tradicional donde el teatro, el canto, la danza y el circo confluyen, la obra Ruth y la Araña narra poéticamente la historia de una mujer y su sangre. Ruth entra a escena para deslumbrar con su voz a la audiencia, pero algo sucede y ya no podrá continuar. ¿Qué acontece cuando desde adentro somos tomadxs por fuerzas tan antiguas que no podemos gobernar? Comienza allí un viaje por su torrente sanguíneo donde sus ancestrxs la confrontan con su voz más primal. A través de diversos cantos tejerá como una araña historias de vida sin tiempo. (Hoy, a las 21 hs, en Sala Lavardén)