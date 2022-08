Hasta el 15 de septiembre se puede disfrutar, con entrada libre y gratuita de 11 a 18 horas y de lunes a sábados, de la muestra Futbolitis, en homenaje a Diego Maradona, en Thames 1876, en el barrio de Palermo. La componen fotos originales y otras de excelente calidad, camisetas, libros y demás recuerdos. También hay productos alusivos al fútbol en general.



El organizador es Ezequiel Suranyi, diseñador gráfico e hincha de River pero admirador de Diego, con quien compartió momentos en Buenos Aires y en Inglaterra, país al que se fue a vivir en 2001. “Diego me cambió la vida”, le dice a Líbero durante el recorrido, que comienza con un túnel de paredes blancas que tiene a la derecha fotos enmarcadas de Eduardo Longoni y, a la izquierda, de Jorge Viejo.

Además de Maradona, aparecen otros personajes que marcaron su vida en el fútbol. Del lado de Viejo hay imágenes de entrenamientos del seleccionado de Carlos Bilardo, en giras previas al Mundial de México '86. Entre los jugadores aparecen, además de Diego, Ricardo Bochini (son varias), Claudio Borghi, José Luis Cucciuffo, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Nery Pumpido y Jorge Valdano.

Hay secuencias imperdibles de los dos goles de Diego a Inglaterra en el Mundial de México. Algunas a color, otras en blanco y negro. También hay de los festejos tras la consagración ante Alemania.

“Un día se me apareció Ariel, el hijo de Jorge Viejo, con una bolsa de fotos y me dijo que no sabía qué hacer con ellas. Yo no podía creerlo, porque son imágenes irrepetibles, únicas. Así que enseguida coincidimos en que podían ser parte de la muestra”, dice Suranyi, fanático del fútbol.

Entre las imágenes expuestas de Longoni hay de Gabriel Batistuta (con la camiseta de Boca) o de Leonardo Rodríguez en su mejor momento, cuando a principio de los '90 era el símbolo del seleccionado dirigido por Alfio Basile. Otro que aparece en más de una imagen es Julio Grondona en su rol de presidente de la AFA. Y no faltan las del México.

También pueden verse remeras hechas por un diseñador platense, que aluden a los modelos de camisas Armani que lucía Maradona en los '90. Hay cuadros realizados por distintos artistas y de diferentes estilos. Entre ellos, un mural con las imágenes de las camisetas de cada equipo que integró Diego.

Además hay una biblioteca con títulos alusivos a Diego Maradona. En otro sector cuelgan camisetas de varios equipos y de distintas épocas. Entre ellas, la típica de color cremita con dos rayas verticales rojas que usaba Diego en sus tiempos de Cebollita, y que se observan en clásicas imágenes de época. “Dicen que es la original, pero no lo puedo asegurar”, le comenta Suranyi a Líbero. Está tan gastada y vieja que bien podría creerse que es la que usó Pelusa.

En una oficina cerrada al público se apilan más fotos enmarcadas y cuadros. Sorprenden unas imágenes de perfecta calidad de partidos de fútbol no oficiales disputados en campos de Holanda. En ellas se ve a jugadores de distintas edades y hasta un árbitro muy panzón en momentos futboleros perfectamente capturados.

Suranyi aprovechó su espacio para darse otros gustos personales. Por eso expone cuadros de James Gandolfini en su papel de Tony Soprano, y de otros personajes de la serie Los Soprano, de la que se considera fan. “Es la mejor serie de todos los tiempos”, alude. Hay botines, termos con los escudos de clubes, muñecos de fútbol y de series, revistas, banderines, gorros, pelotas y hasta llaveros y plasticolas de los tiempos del Mundial '78.

Es un viaje al pasado pero también al recuerdo de Diego Maradona, cuya muerte sacudió al organizador de la muestra. “Nunca voy a olvidar la cantidad de mensajes que me llegaban al teléfono diciendo que había muerto Diego. No lo podía creer. Fue uno de los peores momentos que viví. No paré de llorar. Aún hoy lo extraño”, comenta a este diario.

La muestra alusiva a Maradona podrá verse hasta mediados del mes próximo. El 16 de septiembre arrancará otra en homenaje al Huracán campeón del Metropolitano del '73, ya que ese día se cumplirán 49 años de la obtención del título. Esa tarde el equipo dirigido por César Luis Menotti perdió 2-1 con Gimnasia y Esgrima La Plata en el Tomás Ducó. Pero la derrota de Boca ante Vélez posibilitó la suficiente diferencia matemática como para celebrar a dos fechas del final. “Huracán será el eje temático hasta fin de año”, adelanta Suranyi.

“Luego veremos con qué seguimos. Tal vez haya algo de fútbol alemán y es posible que hagamos otra muestra exclusiva de Maradona y el Nápoli. No definimos los temas próximos, porque el fútbol te da infinitas posibilidades para mostrar algo original, algo que nos llegue a todos, que nos conmueva. Lo que sí, seguro que hasta fines de 2024 en este espacio todo girará alrededor del fútbol”.