“O decis esto contra Milagro Sala, o no te olvides tu situación procesal”, fue lo que le dijeron miembros del gobierno jujeño a la dirigente social Graiecla López. La referente provincial cumple una condena en la causa conocida como la de "los huevazos", donde se investigó una protesta del 2009 contra el gobernador Gerardo Morales en la que le arrojaron huevos cuando daba una charla en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

En esa misma causa estuvo involucrada y condenada la propia referente de la Tupac Amaru. Sin embargo, el año pasado la Cámara de Casación Penal Federal rechazó un nuevo planteo de Morales y ratificó que debe ser anulada la condena a tres años y medio de prisión. Según explicaron, pese a que la líder de la Tupac Amaru no había participado, fue acusada como la supuesta instigadora.

Sin embargo, según denunció este martes por AM750 López, esta resolución no sería suficiente para el gobierno provincial: “A mí me vinieron a visitar, y estimo que lo han hecho con todos mis compañeros presos, y la propuesta era mucho dinero, un contrato en el Estado en relación de dependencia y que no me volverían al penal hasta que termine mi condena, en septiembre de 2024”.

En concreto, le pidieron que diga que los huevazos contra Morales fueron ordenados por Milagro Sala.

“Esa vez me humillaron, porque tocaron lo más profundo de mí. Yo no nací de un repollo, nací en cuna de paja y me formé en la lucha con la crisis del 2001, porque me dolía la panza del hambre que tenía. Pudimos dirigir lo que hicimos y eso no se vende. Mis convicciones me mueven, tienen más fuerzas que mis necesidades”, añadió la referente social por La Mañana.



Las declaraciones de Mirta "Shakira" Guerrero

Esta denuncia tiene lugar a tan solo días de la declaración mediática de Mirta "Shakira" Guerrero, una exmilitante de la organización Túpac Amaru, quien denunció que supuestamente durante viajes al exterior junto a su comitiva la dirigente social habría sacado entre 290 mil y 300 mil dólares sin declarar.

Una rápida respuesta llegó por parte de la propia Sala, que desmintió las nuevas acusaciones en su contra y las atribuyó a presiones del gobierno provincial sobre quienes "son víctimas del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales", a través de "aprietes" o "el pago de dinero" con el objetivo de "seguir llenándola de causas".

Sala, quien cumple prisión domiciliaria, indicó que "Gerardo (Morales) viene pagando a todo aquel que denuncia en contra de las organizaciones sociales y de Milagro Sala para premiarle con una cooperativa, plata o con contratos en el Estado", en respuesta a las declaraciones televisivas de Mirta "Shakira" Guerrero, que integró la Túpac Amaru.

En la misma dirección transcurre el relato de López, que compartió con Sahira durante varios años la celda en prisión mientras cumplían su condena y con quien tuvo una “relación profunda”: “Me dolió. Yo le ví sus penas, sus torturas. Casi perdió la vida. (...) Aún ahora, con la condicional, no podemos conseguir trabajo para autosostenernos. Creo que jugó su cansancio mental. No pudo mantenerse firme”.

“Mi compañera Shakira tiene una familia a la que dejó abandonada. Si no decís lo que ellos quieren podes volver a la cárcel. Y yo te digo, que me lleven a la cárcel, pero que esta pesadilla se termine. Mi dignidad no vale dos mangos”, añadió.