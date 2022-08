El Instituto Nacional de la Música (Inamu) lanzó oficialmente este martes el Banco de Música Nacional e Independiente, una herramienta de difusión para facilitar a los medios de comunicación -las radios, en particular- el acceso a un reservorio diverso y plural de contenido musical de carácter independiente. Si bien el Banco se puso en funcionamiento a comienzos del año pasado, a partir de ahora los medios podrán registrarse para poder descargar el material y el Inamu comenzará la fiscalización de los contenidos a través de las organizaciones de músicos y músicas de todos el país. “Esta difusión es importante no solo para dar a conocer esos proyectos musicales y generar así una profundización en nuestra soberanía cultural, sino también porque una de las variables de los cobros de los derechos intelectuales es la difusión en las radios, generando así en principio el cobro de esos derechos para la música nacional e independiente”, explica el presidente del Inamu, Bernabé “Buco” Cantlon.

En concreto, a través del Banco los grupos y solistas de todas las provincias podrán cargar sus obras musicales físicas y/o virtuales (discos, singles, EP, etc.) editados de forma independiente para que los medios de comunicación accedan a un contenido musical que permita cumplir el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este artículo fija un porcentaje mínimo de emisión de música nacional en las radios del 30%, cuya mitad debe ser de producción independiente. Durante el lanzamiento, se encontraba presente el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López.

El Banco es de acceso gratuito, federal y su intención es fomentar la inclusión de todos los estilos musicales. Los contenidos solo estarán disponibles para medios de comunicación, no para el público en general, ya que no se trata de un servicio de streaming. Según sus creadores, la herramienta resulta relevante para la construcción del derecho a la difusión de las diversas expresiones musicales que existen en el país. En la actualidad hay más de 25 mil canciones subidas. “La pluralidad de contenidos en la difusión resulta clave no sólo para que la sociedad pueda disfrutar de una mayor cantidad de música argentina y de producción autogestiva, sino también para asegurar a las personas músicas más canales de divulgación y el acceso a sus derechos intelectuales”, explican en un comunicado del Inamu. Es que la difusión de música en los medios de comunicación es una de las principales variables por la cual se distribuyen los derechos de Intérprete y de Productor Fonográfico.

El desafío principal del Banco será que logre darse a conocer en el sistema mediático y que su utilización se torne efectiva, frecuente y concreta. O sea, que se instale como herramienta vital para los medios. "En principio, la articulación con los medios va a ser a través de gacetillas de prensa y por medio de los proyectos particulares de los artistas, porque creemos en la actividad musical como protagonista", precisa Cantlon. "Además, va a ser importante el rol del Enacom -con quienes firmaron un acuerdo- en su tarea de fiscalización para que se cumpla con el cupo del 15% de música independiente en las radios", resalta.

De este modo, también la intención del Inamu es articular con los diferentes actores de la actividad musical, como productores, managers y agentes de prensa. En la sala estuvieron presentes integrantes de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (Arbia), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas (Aruna). "El mes que viene nos juntamos con los agentes de prensa y con otros actores para que esto siga creciendo", adelanta Cantlon.

"Casi todos los proyectos musicales son dueños de sus masters, después quizás lo licencian durante un tiempo. Hay discos que van a estar fuera del banco uno o dos años pero después vuelven", detalla el también músico. "Siempre que seas el dueño de la comercialización de tus fonogramas podés subir el material al banco. Lo que hará el Inamu es revisar y fiscalizar todos esos materiales para identificar que cumplan con todos los requisitos", precisa. Además de la música, los artistas también podrán subir gacetillas de prensa, gráficas y un contacto para posibles notas. Los medios de comunicación también deberán registrarse para acceder al material.

De este modo, podrán acceder al Banco las personas músicas inscriptas en el Registro Único de Músicos/as/xs Nacionales y Agrupaciones Musicales Nacionales. Quienes no estén registrados podrán hacerlo gratis en inamu.musica.ar. En esa web habrá una pestaña para ingresar al banco. “Al recibir difusión permitirá, por ejemplo, que los productores de eventos comiencen a interesarse más por estos proyectos y eso repercuta en que más artistas comiencen a girar, tocar y realizar notas”, resalta Cantlon. “La mayor difusión probablemente colabore en una mayor rentabilidad”.