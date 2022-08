El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, puso en duda su salida del cargo, tras anunciar su renuncia el pasado viernes, horas después de ser declarado como "significativamente corrupto" por el gobierno de Estados Unidos.

"No pasa por aferrarme a la Vicepresidencia, pasa por haber dicho que iba a salir a defender la dignidad de mi familia, y eso estoy haciendo", señaló esta mañana Velázquez, quién asegura ser inocente de los delitos de soborno.

Velázquez, que había anunciado su renuncia, pero no la había formalizado ante el Congreso, va a “esperar la veracidad de la investigación del hecho". "Quiero saber cuáles son las pruebas", expresó esta mañana entrevistado por la radio Monumental 1080 AM.

El segundo en el Ejecutivo detalló que no hay una investigación abierta ni en Paraguay ni en Estados Unidos, por lo que señaló: "no tengo en qué estado defenderme”.

El gobierno de Estados Unidos acusó a Velázquez como una persona corrupta por haber ofrecido un supuesto soborno de más de un millón de dólares a un funcionario público. Sobre esto, el vicepresidente cuestionó: "¿Quién es el oficial al que se le intentó sobornar?, ¿cuál es el expediente en el que yo tengo un interés financiero?".

A pesar de esto, Velázquez aseguró que no se ha comunicado con Mario Abdo, aunque aclaró que tiene "buena relación con el presidente de la República". “Como no le consulté de que iba a tomar la decisión de renunciar al presidente, asimismo no le comuniqué que voy a esperar que haya una investigación para que presente mi renuncia", señaló.



Por su parte, Lilian Samaniego, senadora del Partido Colorado -al que también pertenece Velázquez-, habló con el vicepresidente en la noche de este miércoles y le “aconsejó” mantenerse en el Ejecutivo. “Tiene que tener las pruebas reales de lo que se denunció. La persona que nos dará los datos oficiales es el canciller, por eso lo convocamos para el lunes. Si el embajador dice que hubo soborno debe haber pruebas”, subrayó la senadora a Radio Ñandutí.

La Fiscalía de Paraguay informó el pasado viernes que analizará abrir una investigación contra el vicepresidente "por su participación en corrupción significativa que involucra soborno de un funcionario público paraguayo y obstrucción de una investigación". "Se solicita el análisis técnico jurídico sobre la existencia de hechos con relevancia penal y procedencia para apertura de una investigación", señaló el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter.



Renuncia a la candidatura presidencial

Tras el anuncio de Estados Unidos, el vicepresidente también presentó su renuncia a la precandidatura presidencial por el Partido Colorado. Consultado sobre esto, respondió que mantendrá su postura de cara a la interna partidaria y que va a “acompañar la candidatura de Arnoldo Wiens".

"Mi respaldo a muerte a Arnoldo Wiens, él es el candidato hoy de Fuerza Republicana", el sector de Abdo dentro del partido oficialista, señaló Velázquez a la radio. Wiens es el actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Tiene 57 años, fue senador, periodista y pastor evangélico de los Menonitas. Las elecciones internas serán el 18 de diciembre y las generales en abril de 2023.

De cara a las internas, Fuerza Republicana se enfrenta al sector Honor Colorado del expresidente Horacio Cartes, quién también fue acusado de corrupto por Estados Unidos. En este sentido, Vásquez señaló que "en el Paraguay hay investigaciones abiertas en relación con Horacio Cartes, en mi caso no hay".