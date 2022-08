No son tiempos calmos los que se viven en Independiente y Lanús por estos días. Inmersos en malos presentes futbolísticos, este viernes por la mañana aparecieron pasacalles amenazantes en las cercanías de uno y otro club.

"Ganen o caminan", rezaba uno de los pasacalles que se colgó en las adyacencias de la Fortaleza, acompañada por la prolija imagen de una llama de fuego y un automóvil, en alusión a la quema de vehículos de los futbolistas. Se ve que lo sucedido en Aldosivi y en Atlético de Rafaela marcó tendencia...

La pancarta tiene referencia directa con los hechos violentos de la semana pasada en Mar del Plata, donde barras del club Aldosivi ingresaron al predio y quemaron cinco vehículos del plantel profesional, después de la derrota con Godoy Cruz en Mendoza. Un episodio similar ocurrió recientemente con el auto del delantero Claudio Bieler, goleador de Rafaela -está cerca del descenso en la Primera Nacional-, cuyo vehículo apareció rayado y con las gomas pinchadas.

El segundo mensaje para los futbolistas recriminaba que "Jugadores, Lanús les queda enorme".

La dirigencia del club granate hizo la denuncia en la comisaría 2da. de la zona y el titular de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide), Eduardo Aparicio, se puso a disposición para garantizar la seguridad del plantel.

Lanús ocupa la última posición en la Liga Profesional con 7 unidades en 14 fechas durante las que fue dirigido por tres entrenadores: Jorge Almirón, Rodrigo Acosta -interino- y Frank Kudelka.

La palabra de Kudelka

"No escapa a la realidad social que vivimos, de cuando una situación no gustosa se acerca a la violencia. A lo largo de la trayectoria, uno se acostumbra. La ve con otros y nos pasó. No quiero darle demasiado asidero porque no me puede sacar energías para que el equipo juegue bien y gane", señaló Kudelka en conferencia de prensa en la previa del partido del domingo ante Arsenal por la fecha 15 de la Liga Profesional.

El cordobés, en principio, desconoció la acción pero luego dio una opinión al respecto sobre el acto que encendió las alarmas en Lanús. El entrenador no quiso hablar más del tema durante la conferencia de prensa.

El exHuracán y Talleres dijo que su equipo debe "salir del miedo a perder" para ir en busca del tan postergado triunfo. "Es notorio últimamente, aún antes de mi llegada. Esto no quiere decir que seamos miedosos. En la vida muchas veces tenes que tomar riesgos, mucho más en este tipo de momentos, si solamente pensamos en no tenemos que perder, las cosas no van a salir", indicó.

En Independiente, contra Falcioni

Mientras tanto, en Avellaneda el apuntado fue el DT Julio César Falcioni: "Fal$ioni antirojo, andá al frente o tomatelá".

El Emperador inició su tercer ciclo en el club hace tres fechas, a menos de un año de su salida en medio de una interna con el exmánager Daniel "Rolfi" Montenegro. Hasta el momento sumó dos puntos de nueve posibles, ya que perdió con River y empató frente a Lanús y Huracán.

Independiente, que renovará sus autoridades con elecciones el próximo 2 de octubre y contó con cuatro técnicos en esta Liga (Eduardo Domínguez y los interinatos de Claudio Graf y Juan José Serrizuela), se ubica en el 25º puesto con 13 unidades, sólo por encima de Aldosivi (11), Vélez Sarsfield (10) y Lanús (7) y ya ve con preocupación los promedios para la temporada que viene.