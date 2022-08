Dos encuestadoras publicaron este viernes los resultados de sus últimos sondeos a 15 días del plebiscito sobre el borrador para la nueva Constitución chilena. En ambos sondeos, el Rechazo se impone con el 46% de la intención de voto de cara a las elecciones del 4 de septiembre.

El estudio Pulso Ciudadano reveló que el 45,8% de los encuestados votará en Rechazo de la nueva Cara Magna, mientras que el 32,9% apoya el Apruebo. Asimismo, los indecisos se ubican en el 15,7% y un 2,5% aseguró que votará nulo o en blanco.

Por su parte, en el estudio de la encuestadora Cadem, el 37% de los encuestados votaría Apruebo, 46% se inclina por el Rechazo y los indecisos se mantienen en el 17%.

“Frente a los sentimientos que le produce la nueva Constitución, 56% dice que le produce temor y 39% sostiene que le genera esperanza”, agregó el informe.

Boric: "Si es que gana el Rechazo vamos a tener que enfrentar un nuevo proceso constituyente, una nueva Convención”



El presidente de Chile, Gabriel Boric se ha manifestado a favor de cambiar la actual Constitución elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este sábado, sostuvo: "Me la voy a jugar por un Chile que se una por una Nueva Constitución, ya sea que gane el Apruebo o el Rechazo. Quiero decir, por cierto, que ambas opciones son legítimas".

"Si es que gana el Rechazo, vamos a tener que enfrentar un nuevo proceso constituyente, una nueva Convención. Eso va a tomar, por cierto, más tiempo; pero el pueblo de Chile ya se definió por tener una nueva Constitución que sea escrita de manera democrática”, puntualizó en diálogo con Radio Macarena.

Por otro lado, "si gana el Apruebo vamos a tener que hacer mejoras, hacer reformas, vamos a tener que convocar, en donde yo me voy a plantear desde una posición de humildad", continuó.

"Acá no puede haber vencedores y vencidos (...) Chile tiene que avanzar hacia un estado social y democrático de derecho, en donde ciertos aspectos de la vida, como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, no sean el negocio, sino que sean derechos que no dependan de la cantidad de plata que uno tiene en el bolsillo. Para eso me la voy a jugar y eso es lo que vamos a liderar desde el 5 de septiembre", culminó el presidente.