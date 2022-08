Este lunes desde las 16 Manchester United y Liverpool se enfrentarán en Old Trafford en el cierre de la fecha 3 de la Premier League. A qué hora juegan, cómo verlo en vivo y formaciones.



Si uno le pregunta a un amante del fútbol cuál es la mejor liga del mundo, lo más probable es que la respuesta sea "la Premier League". El fútbol inglés nos entrega, semana a semanam grandes duelos. Hoy será el turno del clásico de los clásicos. El Manchester United y el Liverpool, los más grandes de Inglaterra, con realidades muy distintas, se vuelven a cruzar.

La sequía del Manchester United: ¿cuándo ganó su último título?

El Manchester United arrancó la Premier League con dos derrotas al hilo. Primero cayó de local por 2 a 1 frente al Brighton y luego 4 a 0 de visitante ante el Brentford. Este último resultado avivó aún más la grave crisis interna y le metió presión a los directivos para jugar más fuerte en el mercado de pases, lo que se vio reflejado en la compra de Casemiro al Real Madrid por 72 millones de euros más 13 en variables.

Cada temporada de los Diablos Rojos sin siquiera pelear la Premier o la Champions League genera un clíma cada vez más caldeado. Y la sequía no solo se da en los torneos de más jerarquía, sino que el United no gana ningún título oficial desde 2017, cuando dirigido por José Mourinho se alzó con la Europa League (esta temporada volverá a disputarla, pues en la pasada no le alcanzó para entrar a la Champions League).

A pesar de las grandes incorporaciones, compras millonarias y los cambios de entrenador, el club no ha logrado superar la ida de Sir Alex Ferguson, quien dirigió exitosamente al primer equipo durante 27 años. Erik ten Hag acaba de llegar y su inicio no fue bueno. El neerlandés tiene la difícil tarea de devolver al lugar al que pertenece a una institución que ganó 20 Premier League —el más ganador— y 3 Champions League, y que navega en los mares de la irregularidad desde hace casi 10 años.

Liverpool

La realidad del Liverpool es otra. Desde la llegada de Jürgen Klopp al banco de suplentes, el equipo volvió a tomar protagonismo en Inglaterra ( y en Europa: ganó la Orejona en la temporada 2018/19 y la liga local en la 2019/20. En el medio peleó casi todos los torneos que disputó, a lo que hay que sumarle dos finales más de Champions: perdió con el Real Madrid en la 17/18 y en la 21/22, la última.

Los Reds tampoco comenzaron la liga de la mejor manera: igualaron 2 a 2 en su visita a Fulham y 1 a 1 cuando recibieron al Crystal Palace. Pero el rendimiento no deja tantas preocupaciones como el de su rival de esta fecha, con un equipo que mantiene una base a pesar del paso de los años y va cambiando de a poco, ya sea para mejorar o para tapar un hueco como el de Sadio Mané, y no fecha tras fecha en un contexto de desesperación como lo hace el United.

Horario, por qué canal lo pasan y cómo verlo online

El encuentro comenzará desde las 16 con el arbitraje de Michael Oliver, será televisado por ESPN y transmitido a través de Star+. Los usuarios de Telecentro Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow, entre otras, pueden ver la señal mediante esas plataformas de streaming.

Probable formación del Manchester United vs Liverpool

Manchester United: De Gea, Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; Fred, Eriksen; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford y Cristiano Ronaldo. DT: Erik ten Haag.

Probable formación del Liverpool vs Manchester United

Liverpool: Alisson; Alexander Arnold, Joe Gómez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino y Luis Díaz. DT: Jürgen Klopp.

Historial entre Manchester United y Liverpool

Manchester United y Liverpool se enfrentaron en 210 oportunidades, con 82 triunfos para los Diablos Rojos, 70 para los Reds y 58 empates. La última vez que se cruzaron fue en un amistoso de pretemporada disputado el pasado 12 de julio, cuando los Red Devils se impusieron 4 a 0. Su último partido oficial fue por la fecha 30 de la Premier League 21/22 y el resultado fue el mismo, pero a favor de los de Anfield.

