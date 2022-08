Faltan pocos días para que Rosalía llegue a la Argentina y, con el reciente estreno de "House of the Dragon", la precuela de “Games of Thrones” (GOT), es imposible no recordar el tema que la cantante española compuso para la serie original: Me traicionaste.



Esta semana Rosalía aterrizará en suelo argentino, para ofrecer dos shows a sala llena. Serán el 25 y 26 de agosto, en el estadio Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo. Sus entradas se agotaron en cuestión de minutos.

La cantante se encuentra realizando la gira "Motomami", que recorrerá 17 países de América y Europa, donde ya tiene agendadas 46 presentaciones entre julio y diciembre.

La canción que compuso Rosalía para "Game of Thrones"

Tras el estreno de “House of the Dragon”, los aficionados rápidamente recordaron la canción que Rosalía compuso en 2019, para el soundtrack de la octava temporada de GOT, una de las tiras más vistas en los últimos años.

Se trata de “Me traicionaste” y forma parte del álbum “For the Throne”, inspirado en la serie de HBO. Esa banda sonora, compuesta por 14 canciones, contó con la colaboración de más artistas como The Weeknd, SZA, Travis Scott, The Lumineers, Mumford & Sons, entre otros. La novena pista es la de Rosalía, que además interpretó junto a Alejandro Salazar (A. Chal), un artista peruano, y el español Pablo Díaz-Reixa (El Guincho).

En aquel año, la española nacida en un municipio antiguo de la provincia de Barcelona ya era una figura aclamada a nivel mundial, luego de que su tema “Con Altura” explotara en las radios y discotecas de todo el mundo.

No fue la primera vez, la cantante de 29 años suele componer, producir e interpretar sus propios temas y esta no fue la excepción, aunque contó con la colaboración de otros artistas.

El video de “Despechá”, el último tema de Rosalía

Dos semanas atrás, Rosalía publicó el video de su último lanzamiento: "Despechá". La producción audiovisual fue grabada a fines de julio en una playa de Mallorca es, definitivamente, el “tema del verano” en España. El video retrata una tarde de playa con banquetes mediterráneos y juegos de verano. La compositora, que tiene un amplio manejo de su audiencia en TikTok, se encuentra de gira con su disco Motomami, en un tour que la va a llevar por 17 países, incluida la Argentina, donde se presentará a fines de esta semana en el estadio Movistar Arena.

La versión completa de la canción fue publicada por la compositora a fines de julio. Antes la había interpretado en un show de su gira Motomami en la plaza de toros de Almería, España. Desde esa oportunidad sus fans viralizaron la canción con videos caseros del espectáculo, además de los TikToks subidos por Rosalía a su cuenta.

"Hay muchas formas de estar Despechá, en este tema es desde la locura o el descoco, andando sin reservas ni arrepentimiento. Este es el lugar desde el que hago música, desde donde lo hacía cuando empecé y en el que seguiré hasta que Dios diga", confesó la cantante tras la presentación del nuevo video.

Además, reconoció la inspiración que le brindaron artistas como Fefita La Grande, Juan Luis Guerra y Omega. "Me han inspirado, sin ellos esta canción no existiría", completó.

Quién es Rosalía

El primer trabajo de estudio publicado por Rosalía se tituló Los Ángeles. Salió a la venta a principios de 2017 y fue producido en conjunto con el músico español Raül Refree. La muerte es la temática que atraviesa las 12 canciones del álbum con una marcada inspiración en canciones flamencas del siglo XX. Este disco le dio a la cantante el primer reconocimiento en el mundo de la música al ser nominada en los Premios Grammy Latino,

Al año siguiente, en 2018, Rosalía saltó a la fama mundial con su disco El mal querer. Ese trabajo fue el segundo disco de estudio que publicó la cantante y relata una relación de pareja violenta inspirada en la novela Flamenca de la época del Renacimiento español. Este proyecto se gestó como la tesis de su carrera en la Escuela Superior de Música de Cataluña.

Tras su consagración como artista internacional, publicó varios EP y colaboró con artistas de trap y reggaetón, como J Balvin, Farruko, Travis Scott, Ozuna y Daddy Yankee, entre otros. Su música se caracteriza por fusionar el mundo flamenco con géneros urbanos.

Para marzo del 2022 llegó el tercer disco de Rosalía. El álbum Motomami puede leerse como la profundización de las fusiones -entre la música flamenca, el trap, el reggaetón y la bachata- que la artista experimentó en sus lanzamientos anteriores. Con una producción minimalista y una fuerte presencia en las redes sociales al presentar el disco e instalar nuevas canciones entre sus seguidores, Rosalía se impuso como una de las máximas referentes del género urbano.