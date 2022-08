El presidente Alberto Fernández rechazó la interpretación que desde varios sectores se hizo respecto de una comparación entre el fallecido Alberto Nisman con el fiscal de la causa Vialidad Diego Luciani. “Hubo una tergiversación de lo que dije”, acusó.



“El nombre de Nisman no lo introduje yo sino los que hicieron la pregunta”, subrayó el mandatario quien salió a aclarar el tema por el cual desde esta mañana se lo tildó de “instigar” o “amenazar” al fiscal que acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"El Gobierno no opera sobre jueces y fiscales”

Durante la entrevista de anoche por TN “me dijeron si yo no temía que le pasara (a Luciani) lo mismo que a Nisman. Entonces como la pregunta hablaba de Nisman particularmente dije lo que creo. Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con el fiscal (Luciani). Ahora, si la pregunta hubiera sido por la seguridad de los fiscales, yo hubiera respondido que en mi gobierno no amenazamos ni perseguimos a fiscales ni jueces. Por lo tanto, nadie debe sentirse en riesgo”.

Lo que ocurrió, agregó el mandatario, es que “hubo una tergiversación de lo que dije. En la frase aislada dije eso. Aparece el nombre de Nisman porque fue la pregunta. Me sorprendió esa pregunta porque pensé ‘qué tiene que ver’. Yo no tengo ningún temor de que pueda pasar eso. El Gobierno no opera sobre jueces y fiscales”.

Nisman y Luciani

Para el Presidente, “el problema central” de lo que ocurrió es que su respuesta “puso en crisis un relato del medio en el que estuve, donde insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio. Y la verdad hasta acá no hubo ninguna prueba que diga eso”.

“Luciani tiene que estar tranquilo porque nunca nadie de mi gobierno lo fue a visitar” y porque “nunca vamos a hacer operaciones con la Justicia ni ningún juez o fiscal tiene que temer por su integridad”, agregó en respuesta al fiscal, que esta mañana se refirió a las palabras del mandatario sobre su alegado.

Luciani dijo que "es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el Ministro". Y añadió: "Deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos".

La denuncia de la Coalición Cívica por " instigación al suicidio”

De la misma manera, rechazó la denuncia que la Coalición Cívica adelantó que presentará en su contra por supuesta “instigación al suicidio”. “Por lo que dije de Nisman me van a denunciar por instigación al suicidio. La verdad que no lo puedo creer, porque lo que dije fue todo lo contrario. Lo que dije es que no podía creer que el fiscal Luciani hiciera algo así”.



“Hay gente muy enloquecida y hay que tener cuidado. Todos recibimos amenazas"

El presidente Alberto Fernández reveló que recibió amenazas de muerte por parte de sectores “libertarios” y de la oposición al gobierno del Frente de Todos. Las denuncias fueron hechas y las está investigando la Policía Federal, agregó.

“Hay gente muy enloquecida y hay que tener cuidado. Todos recibimos amenazas. Yo también recibí amenazas de muerte”, contó el jefe de Estado durante una entrevista en la que condenó los niveles de violencia instigados por algunos sectores y agrupaciones políticas.

Luego de revelar que fue amenazado de muerte, Alberto Fernández se excusó de dar detalles. “No puedo contar (detalles) porque temo interferir en la investigación. Está trabajando la Policía Federal”, dijo a Radio El Destape.

Según dijo, “no es la primera vez” que recibe amenazas contra su vida. Y al ser consultado por quiénes podrían haberlo hecho, respondió: “Me han amenazado más de una vez con esa lógica libertaria” que cae en la contradicción de “ser libertaria y no tolerar al otro”.

“Estamos viendo un caudal de gente con ataques, agravios y violencia física que es insostenible. Los libertarios que van y dejan bolsas simulando cuerpos humanos o las cuelgan de las rejas de Casa Rosada o patean autos e insultan. ¿Qué tipo de libertad están promoviendo ellos?”, cuestionó.

Luego acusó que hay sectores que verdaderamente “están cometiendo el delito de instigación a la violencia e intimidación pública” y exigió que, por ello, “un fiscal tendría que actuar” y no lo hace.