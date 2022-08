Britney Spears reapareció en la escena musical con el estreno de un dueto que realizó con Elton John: "Hold me closer". Se trata de una versión de "Tiny Dancer", el clásico que el cantante británico compuso en 1971 para su álbum Madman Across the Water.

El lanzamiento del esperado single marca la vuelta de la autora de hits pop como "Baby one more time" y "Crazy", de 40 años, tras liberarse de la tutela que su padre, James Parnell Spears, le impuso por más de una década para controlar su vida profesional y personal. Esa medida supuso la interrupción de su carrera en los últimos años e implicó que se alejara de los escenarios.

En tanto, a partir de este viernes, la canción y el videoclip oficial están disponibles en todas las plataformas conocidas. Desde Twitter, Britney celebró el estreno de su "primera canción en 6 años", y expresó que era "bastante genial" haber trabajado con uno de los "hombres más clásicos de nuestro tiempo". El último álbum de estudio de la famosa, Glory, se publicó en el 2016, y dejó como resultado dos temas comerciales: "Make Me..." y "Slumber Party".

Por otro lado, en su cuenta de Instagram, el reconocido cantante británico festejó la repercusión positiva que generó el nuevo tema a poco de su lanzamiento. "¡Estoy encantado con la respuesta de ¡Hold Me Closer'! ¡Quería hacer una canción divertida y feliz verano, así que estaba eufórica cuando Britney aceptó ser parte de esta canción! Ella realmente es un ícono, una de las grandes estrellas del pop de todos los tiempos y la quiero mucho. ¡Espero que a todos les guste!", expresó Elton John, de 75 años.

¿Por qué Britney Spears cerró su cuenta de Instagram?

Así todo, la "princesa del Pop" no celebrará con sus fanáticos esta hazaña en su perfil de Instagram debido a que poco después de que se conociera el flamante lanzamiento, cerró su cuenta. Fue un su red social de Twitter donde a través de un comunicado explicó que el motivo de esa decisión era que se sentía "abrumada" y que buscaba un respiro.

"Estoy aprendiendo que cada día es un borrón y cuenta nueva para tratar de ser una mejor persona y hacer lo que me hace feliz... sí, hoy elijo la felicidad", empezó la diva en la introducción, y siguió: "Todos los días me digo a mí misma que deje ir la amargura de las heridas y que trate de perdonarme a mí misma y a los demás por lo que pudo haber sido doloroso", determinó.



Finalmente, Britney apuntó directamente contra su exmarido Kevin Federline, quien semanas atrás habló con la prensa estadounidense sobre la relación que la cantante tiene con sus dos hijos, Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15: "Quiero ser intrépida como cuando era más joven y no estar tan asustada y temerosa. Ruego que realmente haya verdad en el Espíritu Santo y espero que ese espíritu también esté con mis hijos. Sí… hoy elijo la felicidad y la alegría", cerró.

El ex de la artista afirmó a principios de este mes que sus hijos sentían vergüenza de los desnudos y bailes que su madre publicaba semanalmente en las redes sociales, lo que despertó la indignación de Spears y terminó en una contundente respuesta pública.

"Me entristece saber que mi ex marido ha decidido discutir la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa que la razón que da se base en mi Instagram. Fue mucho antes de Instagram. Les di todo. Solo tengo una palabra: dolor. Lo diré... Mi madre me dijo ‘deberías dárselos a su padre’. Lo comparto ahora porque puedo...", expresó entonces la referente del pop.