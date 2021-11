Britney Spears habló por primera vez desde que la jueza de Los Angeles Brenda Penny decidiera dar por finalizada la tutela de 13 años. “Es mucho tiempo de estar en una situación en la que no querés estar”, dijo la cantante que agradeció a sus fanáticos que bajo la consigna #FreeBritney dieron visibilidad a la situación.

La artista de 39 años subió un video a su cuenta de Instagram contando que todavía no decidió qué va a hacer ahora que se terminó la conservatorship y que su padre, Jamie Spears, no es más su tutor, pero que por el momento se conforma con “las pequeñas cosas”: “Tener las llaves de mi auto, poder ser independiente tener una tarjeta de débito, ver efectivo por primera vez, comprar velas”. “Hacen una gran diferencia y estoy agradecida por eso. Se siente bien, muy bien”, dijo.

“Solo quiero recuperar mi vida”, había dicho Britney la primera vez que se hizo escuchar en una de las audiencias frente a la corte californiana mientras sus fans organizaban movilizaciones en su apoyo afuera de la sala. “Les agradezco honestamente, ustedes salvaron mi vida de una manera, cien por ciento”, dijo la cantante en el video que subió a sus redes.

“Mi voz fue silenciada y amenazada por mucho tiempo y no tenía la posibilidad de alzar mi voz ni decir nada -lamentó-. Ustedes le dieron visibilidad a esto”.

En el texto del posteo, Britney afirmó que quería dar “una pista” de lo que piensa “antes de ir a aclarar los tantos en @Oprah”, en referencia al programa de Oprah Winfrey. Sin embargo, los productores del show de televisión todavía no confirmaron si habrá una entrevista con la princesa del pop.

“No estoy acá para ser una víctima. He vivido con víctimas durante toda mi infancia y es por eso que me fui de mi casa y trabajé durante 20 años”, sostuvo.

Britney aseguró que ella es una “defensora de las personas con discapacidades y enfermedades reales”. “Soy una mujer muy fuerte, así que solo puedo imaginarme lo que el sistema le ha hecho a esas personas. Espero que mi historia tenga un impacto y genere cambios en este sistema corrupto”, afirmó.