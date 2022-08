La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, manifestó su repudio al vallado colocado por la policía de la Ciudad frente a la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner con el fin de evitar la concentración de manifestantes en apoyo a la vicepresidenta: “(Horacio Rodríguez) Larreta, no insistas, porque vos no tenés militantes. Tenés militares armados, que son tus sirvientes".

A través de un comunicado que difundió la organización en su cuenta de Twitter, la referente del movimiento de derechos humanos arremetió contra el jefe de gobierno porteño y las fuerzas de seguridad. "Ahora te hacen creer que tenés la sartén por el mango y el mango también. Pero nosotros ya encendimos el fuego, para que sueltes la sartén y el mango", destacó.

El texto completo de Madres de Plaza de Mayo

"El primer día de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner frente a su domicilio, Rodríguez Larreta mandó a sus “militantes” a ver si podía desalojar a los jóvenes, hombres y mujeres, que con cantos y consignas ocuparon las calles que rodean el departamento.

Y la verdad, esos hombres y mujeres que envió, sobre todo hombres, no tienen convicciones políticas. Son gente tipo cuartel, que solo sabe recibir órdenes, y que no logró desalojar a nadie.

El apoyo a Cristina creció y creció. Y entonces anoche, mandaron a otro grupo de “militantes”, que también solo puede recibir órdenes: la Policía de la Ciudad, a la que primero preparan con odio, gran odio, que es su “arma” principal, para luego recién darles armas con las que fueron a vallar los alrededores de la casa de Cristina, para que los nuestros no pudieran pasar ni acercarse.

A los nuestros, mujeres y hombres de todas las edades, los mueve el amor a la Patria y a Cristina Fernández de Kirchner. Un amor sano, como necesita la política.

Larreta: no insistas, porque vos no tenés militantes. Tenés militares armados, que son tus sirvientes, que ahora te hacen creer que tenés la sartén por el mango y el mango también.Pero nosotros ya encendimos el fuego, para que sueltes la sartén y el mango".

Cristina repudió el vallado de Larreta en un comunicado

Cristina Fernández de Kirchner repudió la decisión de Rodríguez Larreta de montar un vallado en torno a su casa para impedir que los manifestantes que se acercan a expresarle su apoyo frente a la persecución judicial puedan llegar hasta el lugar.

"La lógica del Sr. Larreta es la misma lógica del partido judicial. Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la policía de la ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta como la noche del lunes. Lo dicho ese día por la noche: nunca fueron ni serán democráticos", escribió CFK en una nota que publicó en sus redes sociales."

"La esquina de Juncal y Uruguay fue objeto de permanentes concentraciones de pequeños grupos de simpatizantes macristas con actitudes amenazantes y agresivas. Con parlantes y micrófonos amplificaban insultos, agravios y promesas de muerte", rememoró la vicepresidenta.

"En todos esos años, la policía del Sr. Larreta nunca intervino. Es más, cuidaban y garantizaban esas actitudes. Hemos llegado a ver, en el caso del Instituto Patria, a un policía de la Ciudad que confraternizaba con un energúmeno que me prometía la horca", contó.



El texto completo

"El 9 de diciembre del 2015 cuando finalicé mi segundo mandato como Presidenta de la Nación y me dirigía a Juncal y Uruguay para pasar allí la noche y partir al día siguiente a mi casa en el sur, no pude hacerlo. La esquina había sido copada por militantes y simpatizantes macristas, muy violentos, que me insultaban y amenazaban. Esa noche tuve que dormir en la casa de mi hija en el barrio porteño de Monserrat.

A partir de allí, la esquina de Juncal y Uruguay fue objeto de permanentes concentraciones de pequeños grupos de simpatizantes macristas con actitudes amenazantes y agresivas. Con parlantes y micrófonos amplificaban insultos, agravios y promesas de muerte.

En todos esos años, la policía del Sr. Larreta nunca intervino. Es más, cuidaban y garantizaban esas actitudes. Hemos llegado a ver, en el caso del Instituto Patria, a un policía de la Ciudad que confraternizaba con un energúmeno que me prometía la horca.

Hoy amanecí con la esquina de mi casa literalmente sitiada. Las vallas colocadas por el Sr. Larreta son algo más que impedir la libre circulación. Son algo más que sitiar a la Vicepresidenta de la Nación. Quieren prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial.

La lógica del Sr. Larreta es la misma lógica del partido judicial. Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la policía de la ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta como la noche del lunes. Lo dicho ese día por la noche: nunca fueron ni serán democráticos".



Seguí leyendo: