El Knotfest Roadshow 2022, uno de los festivales más conocidos entre los fanáticos del heavy metal, llegará por primera vez a la Argentina en diciembre, para presentarse el 8 y el 13 de ese mes en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas, que salieron a la venta el jueves pasado, se agotaron en menos de 24 horas. ¿Habrá una edición 2023?

Los estadounidenses Slipknot, banda integrada en la actualidad por Corey Taylor, Craig Jones, Jim Root, Mick Thomson, Shawn Crahan y Sid Wilson, abrirá el festival el 8 de diciembre, en la previa del lanzamiento de su nuevo disco “The End, So Far”. Mientras que el grupo británico Judas Priest cerrará el 15 de diciembre.

Si bien aún no hay información oficial sobre la realización de una edición 2023, en las redes sociales algunas cuentas dedicadas a difundir información sobre recitales como Pogopedia (@pogopedia) y Re-Wired (@rw_rewired) ya la dan por confirmada.

Lo que se sabe hasta el momento es que el festival se presentará en Japón el 1 y el 2 de abril, luego que se haya sido reprogramada en ese país la edición del 2020, 2021 y 2022, por la pandemia de coronavirus.

Los dos días de festival en el país asiático serán encabezados por Slipknot y, si bien aún no hay información del resto de la grilla, Trivium, Black Flag, Batushka y Devourment compartirán escenario con Slipknot en el Festival Hammersonic que pasará por Asia en marzo, por lo que se especula podrían ser parte del Knotfest.

Slipknot en Argentina: lo que se sabe del nuevo disco y cómo escuchar un adelanto



Slipknot será la encargada de abrir el festival en el país, previo al lanzamiento de su nuevo disco “The End, So Far”, título que se cree marca el final del contrato de la banda con Roadrunner Records, con la que el grupo firmó en 1999. El acuerdo implicaba realizar 7 álbumes y, este disco, es efectivamente el séptimo.

“The End, So Far” saldrá el 30 de septiembre y ya se lanzaron tres sencillos que serán parte del material: “The Chapeltown Rag”, “The Dying Song (Time To Sing)” y “Yen” que están disponibles en YouTube. A su vez, ya trascendieron los títulos de los 12 tracks que conformarán el disco: Adderall, The Dying Song (Time To Sing), The Chapeltown Rag, Yen, Hivemind, Garantía, Medicine For The Dead, Acidic, Heirloom, H377, De Sade y Finale.

¿Qué bandas podrían venir a Argentina en 2022?

Slipknot y Judas Priest son las presencias confirmadas para el Knotfest Roadshow 2022. Y si bien aún no se conoció el resto del line-up, algunas bandas que confirmaron que se presentarían en Chile el 11 de diciembre podrían venir también al país, como Sepultura, Bring Me the Horizon, Trivium, Mr. Bungle y Vended. También trascendió que el line-up final de ambos países podría incluir a Pantera, con Phil Anselmo en la voz y Rex Brown en el bajo.