El atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner conmovió a toda la sociedad argentina. Ocurrió este jueves cuando la titular del Senado estaba por ingresar a su vivienda de Recoleta y saludaba a los simpatizantes que la esperaban a su regreso, como desde hace 11 días desde que fue impedida de hablar en el juicio por la causa vialidad. A continuación, la cronología desde el intento de asesinato hasta el discurso del presidente Alberto Fernández.

20.30 - Cristina Kirchner salió del Senado

Se estima que Cristina Kirchner salió del Senado aproximadamente a las 20.30, tras una jornada en la cual presidió los primeros minutos de la sesión sobre proyectos de consenso, y en la que mantuvo reuniones con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; con eurodiputados del Grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; y con directivos de YPF y Petronas.

Más temprano en el Senado, se reunió con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Imagen: @CFKArgentina.





21.15 - Cristina llegó a su casa y salió del auto para saludar a los militantes

Poco después de las 21, Cristina Kirchner arribó a su casa situada en las calles Juncal y Uruguay del barrio porteño de Recoleta y bajó del auto para saludar a los militantes que mantienen la vigilia en su apoyo hace 11 días, luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera su proscripción y 12 años de cárcel en el marco de la causa vialidad.

Cristina llegó a su casa y salió del auto para saludar a los militantes. Imagen: Télam.

21.17 - Un hombre le apuntó a Cristina Kirchner con un arma

Mientras Cristina Kirchner saludaba a la multitud, se acercó un hombre armado y le apuntó con un arma en la cabeza. Según trascendió, la vicepresidenta no habría visto el arma frente a su rostro sino que supo lo que había ocurrido cuando se lo informaron sus custodios, algo que explicaría por qué luego del ataque se agachó para recoger un ejemplar de su libro “Sinceramente” que le habían acercado.

José Testoni, un dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Santa Fe que presenció el atentado, afirmó que "muy poca gente se dio cuenta de que había un arma". "Yo estaba casi al final del cordón, a diez metros de donde pasó el hecho. Pasó Cristina al lado mío y me dio la mano. Le dije 'soy de Santa Fe, vengo al encuentro de la CTA', a lo que ella me respondió: 'Ah, qué bueno, Santa Fe’. A los diez segundos, se armó un tumulto y lo que se dijo en ese momento fue que había un infiltrado", relató.

21.19 - Detuvieron al atacante y le incautaron el arma

El sujeto fue detenido de inmediato sobre la avenida San Martín al 2800 y dejó caer el arma, la cual fue incautada. Pudo ser identificado como Fernando Andrés Sabak Montiel, un ciudadano de nacionalidad brasileña de 35 años que contaba con un antecedente por portación de armas no convencionales, fechado el 17 de marzo de 2021.

Un testigo relató: “Pasó todo muy de repente. Sin mediar palabra, el hombre se acercó y gatilló. Él le puso el revólver enfrente. Cristina se agachó y varios, entre militantes y custodia, lo redujeron”. Luego, lo ingresaron en un patrullero.

22.40 - Oficialistas y opositores repudiaron el atentado

Tango dirigentes oficialistas y opositores repudiaron el atentado a través de la redes sociales. Uno de los primeros en pronunciarse fue el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien afirmó que "hoy más que nunca tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la democracia, el diálogo, los consensos y la paz social". Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, condenó el "intento de magnicidio" y expresó su deseo de que "se determinen todas las responsabilidades" del caso.

Uno de los máximos dirigentes opositores en condenar el ataque fue Mauricio Macri, que desde su cuenta de Twitter expresó: “Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad”.



Seguido del exmandatario se expresó Horacio Rodríguez Larreta. “Mi total solidaridad con Cristina Kirchner y mi más enérgico repudio y condena a lo sucedido esta noche. La Justicia tiene que actuar rápidamente para esclarecer los hechos”, escribió.

23.45 - Se conoció que el detenido utilizó una pistola que tenía 5 balas en su cargador

Fuentes policiales informaron que el arma que empuñó el detenido brasileño era una pistola Bersa calibre 380 semiautomática que tenía en su cargador cinco municiones. La misma fue enviada al sector de peritaje balístico para determinar si estaba o no apta para disparar.

23.47 Diputados del Frente de Todos realizaron una conferencia en el Congreso

Diputados y senadores del bloque del Frente de Todos realizaron una conferencia de prensa en el Congreso para repudiar el atentado. Los oradores fueron la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, el diputado Sergio Palazzo y el jefe de la bancada oficialista del Frente de Todos, José Mayans.

"Es un hecho lamentable y penoso. Nos entristece expresarle nuestra solidaridad por este hecho lamentable que ha ocurrido. Estamos esperando el pronto esclarecimiento de este hecho", pidió Mayans. En tanto, Moreau confirmó la convocación a "una comisión investigadora y una sesión de repudio". "Invitamos a que se haga lo mismo en todas las legislaturas", añadió.

23.55 La CGT repudió el atentado

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su "más profundo repudio" al atentado y sostuvo que la "tentativa de magnicidio debe interpelar a todos los dirigentes políticos que día a día tensan el clima social hasta niveles irracionales".

00.00 Alberto Fernández dio una cadena nacional y declaró feriado nacional

El presidente Alberto Fernández brindó una cadena nacional en la que condenó el intento de asesinato contra la presidenta Cirstina Kirchner y pidió a los partidos políticos a repudiar el ataque. Además, declaró el 2 de septiembre como feriado nacional para que los argentinos puedan manifestarse.

"Un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón no confirmada técnicamente. El arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatilla", comentó al inicio de su discurso. "He dispuesto declarar feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta", añadió.

Al concluir, confirmó que dialogó con la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa. "Le he solicitado que esclarezca rápidamente la responsabilidades y los hechos. También que asegure la vida del acusado directo que se encuentra detenido. Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad", expuso.